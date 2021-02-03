Все просто: Как краснодарским предпринимателям сэкономить финансы и время

Старший Вице-президент, управляющий филиалом «Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО) Денис Хренов. Фото: Илюхин Иван.

Цифровизация и развитие технологий стремительно меняют нашу жизнь. Один из самых показательных примеров – массовый переход от наличных денег к оплате банковскими картами. Еще в 2019 году консалтинговая компания The Boston Consulting Group назвала «русским чудом» трансформацию сферы оплаты товаров и услуг в России. Эксперты проанализировали данные и выяснили, что с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций выросло более чем в 30 раз. При этом сегодня наша страна, по данным того же агентства, занимает четвертое место в топе мировых лидеров по отказу от наличных.

Преимущества безналичного способа оплаты очевидны – это быстро, удобно и безопасно. Поэтому бумажные деньги постепенно уходят в прошлое, а бизнесу приходится отвечать на этот запрос. И помогают в этом банки.

БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА

Оплачивая товар с помощью карты, покупатели используют эквайринг: это банковская услуга, которая позволяет принимать оплату банковскими картами в предприятиях торговли и услуг. Банк-эквайер предоставляет бизнесу оборудование и обслуживает расчетный счет, получая комиссию от поступлений. Условия эквайринга у российских банков существенно отличаются – та же комиссия обычно колеблется от 1,5% до 3%. На первый взгляд цифра кажется скромной, но такие комиссии болезненны для бизнесов любого масштаба. Особенно сейчас, в кризис.

Банки стараются поддержать предпринимателей и разрабатывают для бизнеса специальные предложения.

Один из таких – Банк «КУБ» (АО), входящий в Группу Газпромбанка и реализующий онлайн-проект «Просто|Банк». Сделать жизнь бизнесменов проще, удобнее и выгоднее во всем, что связано с банкингом и не только – именно так «Просто|Банк» определяет свою миссию.

— Идея создания онлайн-банка родилась внутри Группы Газпромбанка, который входит в тройку крупнейших российских банковских групп, – рассказал «Комсомолке» Старший Вице-президент, управляющий филиалом «Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО) Денис Хренов, - Наш банк – это мощная, удобная технологическая и операционная платформа и одновременно относительно небольшая структура, где можно быстро принимать решения. Нам удалось собрать команду, которая развивала бы сервисы онлайн-банка, понимая, что это высоко востребовано и удобно для малого бизнеса.

ПОМОЩЬ «НА ВЗЛЕТЕ»

Ориентируясь на потребности предпринимателей, «Просто|Банк» постоянно совершенствует свои продукты. Так, в сентябре 2020 года «Просто|Банк» запустил тарифный план «Просто|Торговый». Тариф ориентирован на компании, заинтересованные в торговом эквайринге на выгодных и прозрачных условиях. В рамках тарифа клиенты получат полный пакет банковских услуг с бесплатным эквайрингом и современным торговым терминалом в пользование. Тариф подходит для любых предприятий, но в полной мере преимущества тарифа ощутят небольшие фирмы и те, кто только начинает бизнес.

- Воспользоваться предложением могут клиенты с годовой выручкой от нуля до десятков миллионов рублей, – объясняет Денис Хренов. – Как правило, начинающему бизнесу сложно спрогнозировать обороты. Поэтому в рамках акции ежемесячное обслуживание счета будет бесплатным. При этом клиенты, оборот по эквайрингу которых не превышает 100 000 рублей, будут освобождены и от комиссии за операции, и от платы за использование терминала. Это одновременно и помощь «на взлете» для стартующего бизнеса, и привлекательное условие, чтобы принять решение перейти в наш Банк. А наша задача – оправдать доверие, предоставив набор качественных и интересных продуктов в надежной организации.

Впрочем, оценят предложения «Просто|Банка» и более крупные компании. Для фирм с оборотом от 100 тысяч рублей комиссия за операции составит от 1,4%. Причем для фастфудов и продовольственных магазинов предусмотрены специальные условия, ознакомиться с которыми можно на сайте.

А ЧТО ЕЩЕ?

Выгодные условия сотрудничества – лишь одно из преимуществ тарифа «Просто|Торговый». Не менее важны скорость оформления услуги и оперативная доставка терминала клиенту. Причем терминалы «Просто|Банк» интегрируются с целым рядом кассовых систем. Можно не сомневаться, что деньги будут в безопасности: средства на счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц застрахованы.

Чтобы стать клиентом банка не нужно ехать в офис. Все необходимые для оформления бумаги доставит представитель банка. Благодаря внедрению современных IT-технологий, практически любая финансовая задача клиентов может быть решена онлайн. Предприниматели могут обратиться за помощью через сайт и «горячую линию» колл-центра. Прием платежей осуществляется 24/7, а деньги поступают на расчетный счет клиента за один рабочий день. Все это позволяет меньше думать о рутинных вопросах и больше времени уделять развитию бизнеса.

НА ЗАМЕТКУ

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Просто|Банк. Наконец-то просто!

Prostobank.online

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