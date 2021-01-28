На Кубани считают недопустимым проведение незаконных акций с привлечением детей

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Жители Краснодарского края высказались о недопустимости проведения незаконных акций с привлечением детей. Педагоги и общественники просят родителей не подвергать несовершеннолетних риску.

- Мне нравится, когда молодежь организовывает так называемые «тусовки» для того, чтобы сделать какое-то полезное для города дела. Например, очистить, облагородить территорию своего района, как это было на озере Карасун, - прокомментировала артхудожник Татьяна Тако. - Самое важное, на мой взгляд, когда молодежь чувствует вовлеченность в этот процесс, понимает, что он приносит пользу городу, что может что-то конкретное изменить к лучшему. Так приятно потом проходить мимо и думать – это мой двор, мой район, и это я сделал его лучше.

Она обратила внимание, что несанкционированные акции, напротив, несут психологический смысл, давление, негатив.

Почетный президент гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов считает, что молодым людям пока рановато выходить на улиц, потому что они еще живут за счет родителей. К тому же, до 20 лет у человека одно мышление, после 30 – абсолютно другое.

- Молодые люди живут эмоциями. Захотел ударить человека в нос – и ударил, не понимая, что за это можно получить тюремный срок, - пояснил свою точку зрения Евгений Трефилов. - А уже в 30-40 лет человек начинает просчитывать свои действия и видит последствия, люди в этом возрасте думают более масштабно. Не хочу никого обидеть, но это так. Лично я не понимаю, как может молодой человек решать проблемы государственной важности, когда он еще сам не пробовал зарабатывать, обеспечивать семью, вести быт? Легко сказать «Я сейчас буду рулить». А сделать и просчитать последствия – намного сложнее.

Профессор кафедры телерадиовещания Кубанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов России Григорий Гиберт продолжил эту мысль, отметив, что большинство молодых людей, которые участвуют в таких несанкционированных, оппозиционных, на первый взгляд, мероприятиях – сами толком не знаю, против чего они выступают.

- Безусловно, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Если оно есть. И, когда идет на митинг или участвует в шествии, тоже должен понимать, для чего и ради чего все это нужно, - уточнил Григорий Гиберт. - Но если спросить у таких ребят, которые выходят на улицы – зачем они туда пошли, им зачастую и ответить нечего. Видимо, срабатывает принцип: все пошли, и я пошел. Похоже на стадное чувство, которое рождает толпа. А толпой легко управлять. Сам я на такие мероприятия не хожу, не хочу быть членом толпы.

По словам бронзового призёра Паралимпийских игр 2012 по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), Заслуженный мастер спорта РоссииВладимира Кривули, дети сегодня быстро растут и рано взрослеют.

- У молодых людей достаточно способов заявить о себе без участия в несанкционированных митингах и акциях. Есть много хороших примеров среди тех же спортсменов, на которые можно бы равняться, чтобы развивать свои способности, силу, характер, личность, - сообщил Владимир Кривуля. - Именно развивать, а не затормаживать. Другое дело, что не все хотят работать над собой. Надо сказать, что многое зависит от родителей, от воспитания в семье. Если бы меня родители с детства не возили на занятия по английскому языку, игре на гитаре, на танцы, на спорт, я бы сам без их помощи мало чего добился. Дети берут пример с родителей. Одни получают правильные ориентиры в семье, другим не уделяют внимания и они самовыражаются на незаконных акциях.

Музыкант Вадим Этман советует молодежи заняться тем, к чему душа лежит, а не тратить время на участие в сомнительных мероприяитях.

- Реализовать себя по максимуму, найти себя в любимом деле – вот наша цель, - заключил Вадим Этман. - Могу сказать на своем примере. Лично я сочиняю музыку, и это многих вдохновляет. Порой звонит человек и говорит - послушал тебя, и на душе стало веселее. Творчество помогает людям, так что, я бы рекомендовал молодежи самовыражать себя через музыку, танец, живопись, а не на митингах.