Кубань победила в региональном рейтинге упоминаемости в СМИ по реализации нацпроектов в 2020 году

Фото администрации КК

Краснодарский край оказался лидером рейтинга упоминаемости в СМИ в контексте реализации национальных проектов в 2020 году.

Кубань уверенно обошла по этому показателю Татарстан (второе) и Нижегородскую область (третье место).

Рейтинг, составленный компанией «Медиалогия» учитывает число упоминаний в прессе значимых проектов, претворенных в жизнь в том или регионе.

Фото администрации КК

- СМИ сообщали, что в Краснодарском крае досрочно реализован ремонт 180 км дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличил экспорт сахара в 16 раз, до 158 тыс. тонн на общую сумму 54,7 млн долларов,- отмечают авторы исследования.

Фото администрации КК

Кроме того, власти Кубани в 2020 году переселили из ветхого жилья 250 человек и полностью выполнили задачу на год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Более сотни предприятий региона стали участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300.