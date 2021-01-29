«Вонь страшная»: ученики краснодарской школы дышат нечистотами

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Сточные воды покоряют Краснодар. Теперь на пересечении улиц Октябрьской и Красина образовалось целое озеро. Местные жители связывают его с ремонтом канализации в соседнем квартале.

- Уже десять дней течет по Октябрьской эта жижа. Она спускается к улице Красина, – делится очевидец. – Течет мимо школы. Образуется огромный поток. Затем все стекает в ливневую канализацию на Красина.

Из-за ядерной реки местные жители даже отказались от парковки машин на этом участке. Боятся, что автомобиль снесет течением. Обходят стороной участок и дети. Учащиеся начальной школы №31 в Краснодаре делают все, чтобы избежать встречи с вонючей жижей.

- Течет через половину района. Страшная вонь стоит. Люди ходят, но зажимают носы. Собаки бегают. Неизвестно, какая зараза здесь есть, – добавляет местный житель.

Усилилась вонь после таяния снега. Сейчас жильцы соседних домов боятся даже открывать окна. Чтобы не задохнуться от нечистот.

- На сетях диаметром 300 мм по ул. Октябрьской образовался засор самотечной канализации. На данный момент специалисты ООО «Краснодар Водоканал» ведут обследование сетей на предмет засора. Протяженность сетей – около полутора километров. Бригады будут работать в круглосуточном режиме до устранения засора. Причина засора будет известна после его устранения, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал».