«На месте тротуара – забор»: Жителей Армавира заблокировали в собственном дворе

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Жильцы девятиэтажек по улице Кирова, 98 и 98/1 в Армавире бьют тревогу. Выезд из домов им перекрыли строительным забором. Пока здесь только столбы. Но скоро появятся листы из металлического профиля. За конструкцией рабочие уже копают фундамент. Хотя паспорта объекта еще нет. О том, что здесь появится магазин, жильцы знают уже со слов рабочих.

- У нас было два выезда и тротуары у дома. Но администрация города отдала их под строительство магазинов, – делится местный житель Павел. – Это случилось в конце декабря 2020 года, если верить документам из росреестра.

Фото предоставлено героем публикации

Так жильцы трех девятиэтажек оказались отрезаны от цивилизации. Да, есть второй выезд. Но этого им мало.

- Они убрали и выезды, и тротуары. Сейчас остался один – между столбов забора. Второй перекрыт полностью, а первый они якобы хотят сдвинуть и оставить узкий выезд, где даже две машины не разойдутся, не говоря уже о грузовом или пожарном автомобиле. Если они заедут во двор, случится коллапс, – добавляет мужчина.

Понимания, что за магазин появится у дома, у жильцов нет. Они считают, что администрация отдала землю в частные руки, не учитывая их интересы. Им стройка у дома не нужна.

Фото предоставлено героем публикации

- Узкий проезд и глухой забор может повлиять на дорожную безопасность: через двор идет дорога в школу. Здесь проживают слабовидящие граждане. Один дом даже называется: «Дом слепых». Стройка на месте тротуара ухудшит видимость пешеходов, – объясняет Павел.

Претензии людей объяснимы. Расстояние от дома до забора – четыре метра, до фундамента – шесть. Когда приехала техника, местные жители подумали, что администрация занялась благоустройством территории.

- Сначала приехала техника. Мы думали, что они облагородят территорию. Они сравняли газоны, спилили два дерева, установили бордюры. А затем по периметру выросли столбы, а рабочие приступили к копанию фундамента, – объясняет Павел, как он узнал о стройке магазина.

Фото предоставлено героем публикации

Случилось это сразу после новогодних каникул. Жильцы даже не поняли, что произошло.

- Якобы опрашивали жильцов. Кто-то подписи собирал. Ну и большая часть жильцов проголосовали, что они не против стройки. Рабочие, которые копают котлован, тоже говорят, якобы люди голосовали. Но мы с соседями общаемся – никто не подписывал. Может, кто-то схимичил, подделал подписи. С кем не общался, все говорят, что они не давали согласия на перекрытие выезда и установление магазина, – резюмировал Павел.

«Комсомольская Правда» – Кубань» обратилась в мэрию Армавира с просьбой объяснить ситуацию.

Фото предоставлено героем публикации

- Реконструкция объекта незавершенного строительства в магазин по улице Тургенева, 110а (это рядом с Кирова, - прим. Авт) ведется на законных основаниях, в рамках разрешения, выданного в ноябре 2020 года, – сказали «КП» – Кубань» в администрации Армавира. – Земельный участок по улице Тургенева, 110а отмежеван и поставлен на государственный кадастровый учет. Земельный участок под многоквартирным жилым домом по улице Карла Либкнехта, 97 отмежеван и поставлен на государственный кадастровый учет. Смежных границ данные земельные участки не имеют.

Сейчас идут работы по подготовке к началу строительства в рамках действующего разрешения. Только вот жильцов это не устраивает, и они готовят жалобу в прокуратуру.