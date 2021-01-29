Любопытство чуть не убило: двое школьников провалились под лед на пруду в Краснодаре

Дети провалились под лед

Инцидент произошел 29 января в районе улице 30-й Иркутской Дивизии. Здесь расположен жилой частный сектор и большой пруд, покрытый льдом после недавних морозов на Кубани.

Для местных детей лед-очень редкое явление.

Двое школьников из любопытства решили прогуляться по замерзшему пруду. Внезапно тонкий лед треснул и оба мальчика оказались в воде, принявшись громко звать на помощь.

Фото ВК Типичный Краснодар

На помощь им пришли оказавшиеся рядом мужчины. Они подползли к краю проруби и пытались вытащить детей, однако лед проваливался и под ними. В конце концов мальчиков все же удалось вытащить на берег.

Школьники не пострадали, только сильно замерзли.

Фото ВК Типичный Краснодар

- При проверке было установлено, что трое школьников в возрасте 12 и 13 лет, которые учатся в одной из городских школ во вторую смену, перед уроками решили прогуляться на берегу озера. Двое из них решили выйти на лед. Один школьник остался на берегу. Двое детей провалились под лед. Спасти их удалось благодаря находившимся неподалеку случайным очевидцам. Они пришли детям на помощь и помогли им выбраться на сушу», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.