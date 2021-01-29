Что известно о пропавших в Сочи туристах из Москвы

Спасатели обследуют местность в Сочинском нацпарке в поисках молодых людей

В горах курорта пропали двое туристов из Москвы 20-летний Аллан Лабо и 19-летняя Диана Дудова. Молодая пара отправились в поход к Агурским водопадам и Орлиным скалам (на территории Сочинского национального парка) 28 января. Но уже сутки они не выходят на связь.

- К поискам привлечены все оперативные службы города, в том числе сотрудники МВД, МЧС, отряд ЮРПСО, «Кубань-СПАС», - сообщили в мэрии Сочи.

Пропавшие парень с девушкой в последний раз выходили на связь сутки назад

Надо сказать, что сегодня, 29 января, спасатели обнаружили место стоянки молодых людей у реки Агура.

Спасатели прочесывают лес, но пока безрезультатно. Фото: Сочинский нацпарк

- Там были вещи, следы костра, но самих хозяев вещей не было, - пояснили в одном из отрядов.

В лесу нашли вещи молодых людей, но не их самих. Фото: Сочинский нацпарк

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону +7-918-202-34-43. Девушке с парнем на вид 18-20 лет, были одеты в черные куртки, черные шапки, Сочинский нацпарк распространил экстренное сообщение, обращаться к спасателям с любой информацией по этому поводу.

Аллана Лабо уже искала полиция в 2016 году

К слову, на сайте управы района Внуково до сих пор размещено объявление о розыске пятилетней давности Аллана Лабо. В апреле 2016 года парня уже искала полиция.