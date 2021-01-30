Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 января 2021: назвали самый зараженный за сутки район

За сутки число заболевших выросло до 189 человек

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 30 января 2021 года.

По данным за последние сутки, в Краснодарском крае число заболевших выросло на 189 человек. Самыми зараженными оказались три города и один район.

- Самым зараженным районом за сутки оказался Белореченский, здесь выявили 14 новых случаев. Из городов выделились Краснодар, Новороссийск и Сочи, здесь в госпитали попали 44, 13 и 11 человек соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

В Кавказском районе зафиксировано 10 новых заболевших. По восемь человек поступили с коронавирусом в медучреждения в Калининском и Выселковском районах. По шесть – в Апшеронском, Темрюкском, Тимашевском и Мостовском. По пять положительных результатов получили пациенты в Гулькевичском, Павловском и Славянском районах.

По четыре инфицированных выявлено в Геленджике, Туапсинском, Брюховецком и Динском районах. По три – в Кореновском и Курганинском. По два человека с COVID-19 оказались в Анапе и Горячем Ключе, а также в Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Тбилисском и Успенском районах. По одному – в Отрадненском и Белоглинском.

Известно, что среди заболевших за сутки – восемь детей. Также стоит отметить, что в тяжелом состоянии сейчас находится 108 человек, из них 104 – на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 30 января 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 61 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 30 января 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два человека.

Коронавирус в Сочи 30 января 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человека.

Коронавирус в Геленджике 30 января 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 30 января 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен один инфицированный.

Коронавирус в Ейске 30 января 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.