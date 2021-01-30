«Без черного нала никуда»: Почему подорожал проезд в общественном транспорте Краснодара

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В Краснодаре маршрутная сеть состоит из 116 маршрутов, в том числе 16 трамвайных, 12 троллейбусных и 88 автобусных. В краевом центре 56 направлений - городское сообщение, 32 - пригородное.

Перевозкой пассажиров по маршрутам занимаются 23 перевозчика: одно предприятие муниципальной формы собственности, два индивидуальных предпринимателя и 19 обществ с ограниченной ответственностью и одно товарищество.

Перевозки по так называемым нерегулируемым тарифам осуществляются по 113 маршрутам, в том числе те, которые обслуживает МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Стоимость проезда устанавливается перевозчиком, следовательно, руководители предприятий самостоятельно принимают решение об уровне тарифа, исходя из затрат на обслуживание маршрута, подвижного состава и оптимальной прибыли.

В пригородном сообщении четыре маршрута обслуживаются с применением регулируемых тарифов.

Самые дорогие – пригородные маршруты

Главная проблема - высокая стоимость пользования общественным транспортом, особенно на так называемых пригородных маршрутах.

- Разделение жителей города Краснодара по территориальному признаку недопустимо, - считает руководитель объединения «Активный гражданин» Игорь Еременко. – То есть одни жители несут затраты на передвижение общественным транспортом в разы больше, чем другие.

По его словам, малое количество низкопольных автобусов, особенно в так называемом пригороде, взывает большие трудности пользования общественным транспортом у маломобильных группы населения. Не всегда соблюдаются графики движения по маршрутам.

Среди причин данной ситуации Игорь Еременко назвал непрозрачные схемы оплаты проезда: не выдают чеки об оплате, не принимают оплаты банковскими и пассажирскими картами (или для безнала увеличивают тариф). Это значительно уменьшает налоговые поступления и соответственно урезает возможности городского бюджета.

- В результате невыполнения первого пункта у муниципальных органов власти отсутствует возможность контроля перевозчиков, что властей приводит к массе проблем, которые касаются напрямую пассажиров и жителей города, - подчеркнул Игорь Еременко. - Устаревшие схемы маршрутов общественного транспорта, не соответствующие росту городской агломерации Краснодара. Нет возможности субсидировать перевозки со стороны муниципального бюджета.

Проезд в цене: простая арифметика

Последнее повышение тарифов на перевозку общественным транспортом вызвало бурю негодований со стороны граждан в сторону мэрии города и ясный ответ городского руководства: «Город вмешиваться в данные изменения не может». По причине как раз-таки того, что несколько лет назад было принято решение сделать городские тарифы нерегулируемыми. В итоге, мэрия на ситуацию повлиять никак не может, а недобросовестным перевозчикам это на руку.

Приведенные ниже цифры в расчетах не является точными, но примерно будут соответствовать действительности.

Депутат ЗСК Денис Хмелевской в качестве примера рассмотрел ситуацию на трех пригородных маршрутах 189А, 141А, 161А, курсирующих от транспортного узла ТЭЦ до хутора Ленина и станицы Старокорсунской и дач хутора Ленина.

- По имеющимся данным их обслуживают около 40 автобусов марки ПАЗ, - рассказал Денис Хмелевской. - Стоимость проезда на трех маршрутах 32, 58 и 39 рублей. Для удобства и понимания расчетов возьмем среднюю цифру 43 рублей. По нашим данным каждый автобус перевозит за день 300 пассажиров. Это значит, что 40 автобусов перевозят в день 12 тыс. человек. Умножаем 12 тыс. на среднюю цену - 43 рубля и получаем 516 тысяч рублей валовой выручки с трех маршрутов за день.

Таким образом, в месяц валовая выручка с трех пригородных маршрутов составляет около 15,5 млн рублей. Эксперты посчитали приблизительные затраты.

Расход топлива «ПАЗика» – 18 литров газа на 100 км. Протяженность маршрута за день – около 300 км. Соответственно, за день в среднем выкатывается 54 литра на один автобус. Если умножить эту цифру на количество автобусов – получится 2160 л в день на все три маршрута. 2160 умножаем на 30 дней – в итоге 65 тысяч литров выкатывают все «ПАЗики» за месяц. Стоимость литра пропана 25 рублей. Таким образом, в месяц тратится примерно 1 млн 625 тыс рублей на топливо.

По данным экспертов, среднемесячная серая зарплата водителя составляет в среднем 40 тыс. рублей.

- Умножаем эту цифру на 40 (количество автобусов) – получаем 1 млн 600 тыс. рублей в месяц. Если исходить из этой заработной платы, то в бюджет города должно поступить 13% от суммы, т.е. 208 тыс. рублей в месяц. А так ли это? – задает вопрос Денис Хмелевской. - Давайте добавим еще примерно 1 млн рублей на обслуживание (возьмем по максимуму). Считаем расходы: 1 млн 625 тысяч + 1 млн 600 тысяч + 1 млн = 4 млн 125 тысяч рублей. Для чистоты эксперимента (аренда базы, зарплата бухгалтера, медика и другим сотрудникам) накинем еще 350 тыс. рублей.

Итак, расходная часть составляет 4,5 млн рублей – с трех маршрутов за месяц. Напомним, что валовая прибыль – 15,5 млн рублей. Получается, что чистая прибыль: 15,5 млн минус 4,5 млн равно 11 млн рублей.

- 20% с нее должно быть уплачено в бюджет налога на прибыль. Это 2 млн 200 тыс рублей в месяц, - подытоживает депутат ЗСК. - По нашим данным, на сегодняшний день на этих маршрутах нет «ПАЗов», за которые платится лизинг, значит, эта статья расходов здесь отсутствует.

Самое интересное, по мнению экспертов: они посчитали налог с трех маршрутов. А если посчитать в масштабах города, где на долю частных перевозчиков приходится 1200 единиц подвижного состава? Эту цифру надо умножить на 400, чтобы получить примерную сумму недополученных денег в бюджет.

- Почему недополученных? – спросите вы. Все просто: как часто вы получали билет в маршрутке? - добавляет Денис Хмелевской. - А значит, что эти деньги уходят в черную кубышку предприятия, который показывает налоговой минимальную прибыли и платит в бюджет копейки вместо того, чтобы честно платить налог во благо города!

Он обратил внимание, что с 1 октября 2020 года все поездки должны фискализироваться согласно 54-му Федеральному закону. Но даже закон для перевозчиков, судя по всему, не писан. Чеки по-прежнему выдаются далеко не всеми и деньги по-прежнему проходят мимо бюджета.

В январе практически все перевозчики установили терминалы для приема оплаты картами, но только бесконтактными. Но что интересно, они берут оплату по картам больше чем установленный тариф. Как сообщают жители станицы Старокорсунской, вместо 58 рублей с карты списывают 64 рубля. Так же продолжают не пробивать чек на наличную оплату.

В качестве положительного опыта эксперты приводят Ростов-на-Дону, где оплату проезда картами сделали дешевле для стимулирования безналичной оплаты и уменьшение наличного оборота, соответственно, «черного нала» намного меньше.