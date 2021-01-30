Открытие новых велодорожек в Краснодаре: публикуем полный список улиц, где они появятся

Фото: krd.ru.

В Краснодаре на улице Северной появится долгожданная велодорожка. Ее планируется открыть в 2021 году. Дорожка продлиться от перекрестка с улицей Тургенева до Фрунзе и в обратном направлении. Ее протяженность составит около 800 м в одну сторону.

- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара прошел круглый стол, на котором обсудили планы по развитию сети велодорожек в разных микрорайонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как было отмечено, в перспективе в разных районах города могут быть созданы еще пять велосипедных дорожек. Их общая протяженность может превысить 33 км. В настоящее время ведется подготовка документации для заказа разработки проектов в 2021 году.

Всего в Краснодаре — 10 веломаршрутов, общая протяженность которых - 27,5 км. Согласно предложениям «Высшей школы экономики», к 2034 году в краевом центре планируется обустроить 35 новых участков с велодорожками. Их протяженность составит 75 км.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи открылись новые велодорожки. Прокатиться на двухколесном транспорте можно по набережной реки.

Пространство для любителей двухколесного транспорта выделили на набережной реки Сочи со стороны улицы Конституции от моста на Кубанском кольце до пешеходного моста на Ривьере. Еще одна велодорожка появилась в микрорайоне Донская. Она размечена на тротуаре от автобусной остановки "Новая Заря" до набережной реки Сочи. Ее протяженность составляет около 5 км.

СПИСОК УЛИЦ

Тургенева (5,2 км);

Атарбекова, Ковалева, Герцена (5,5 км);

Стахановская, Новаторов и Дзержинского (5,1 км);

Тургенева и Яна Полуяна (4,7 км);

Кубанской Набережной, Оранжерейной, Красина, Постовой и Октябрьской (6,8 км);

Кожевенной, Каляева, Минской, Проспекту Чекистов (6,4 км).