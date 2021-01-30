«Вернулись сами»: В Сочи нашли пропавших туристов

Фото: пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

В Сочи туристов их Москвы, которые заявили о помощи вечером 28 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу, были обнаружены в городской черте.

- 19-летняя девушка вечером 29 января сама возвратилась в отель, в котором проживала во время отдыха, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - 20-летний молодой человек был обнаружен утром 30 января в микрорайоне Мацеста, в районе магазина «Магнит».

Представитель пресс-службы напомнила, что работы по поиску туристов велись на протяжении двух суток силами спасателей Южного РПСО МЧС России, АСС "Кубань-СПАС" и Службы спасения города Сочи, а также сотрудников полиции.

К поискам привлечены все оперативные службы города

Специалисты спасательных служб обследовали горнолесную местность в районе рекреационного объекта «Орлиные скалы», слияния рек Агура и Агурчик, Агурских водопадов, Кавказского аула, села Прогресс. Велись работы по поиску туристов на скальных участках, в кулуарах, сбросах к водопаду.

Надо сказать, что сегодня, 29 января, спасатели обнаружили якобы место стоянки молодых людей у реки Агура. Почти сутки сотрудники участковых лесничеств Сочинского национального парка прочесывали территорию Мацестинского лесничества.

- При осмотре района на территории Мацестинского лесничества, в лесу были обнаружены возможные следы ночлега пропавших туристов, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Но, как оказалось, находка не имела к туристам никакого отношения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в горах курорта пропали двое туристов из Москвы 20-летний Аллан Лабо и 19-летняя Диана Дудова. Молодая пара отправились в поход к Агурским водопадам и Орлиным скалам (на территории Сочинского национального парка) 28 января.

К слову, на сайте управы района Внуково до сих пор размещено объявление о розыске пятилетней давности Аллана Лабо. В апреле 2016 года парня уже искала полиция.