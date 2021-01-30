«Отрубил голову»: На Кубани совершено зверское убийство

Страшная трагедия произошла в одном из районов Краснодарского края

Страшная трагедия произошла в Кавказском районе Краснодарского края. Сотрудники полиции раскрыли особо тяжкое преступление. В зверстве подозревается 46-летний житель станицы Казанской. На месте преступления найден окровавленный топор.

Во дворе одного из домов сотрудники полиции обнаружили жуткое: тело местной жительницы с отрубленной головой. Женщина всего три месяца назад отметила свое 55-летие.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель станицы Казанской. У мужчины оказался целый букет непогашенных судимостей. В том числе: по ч.2,1 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба», ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ч.1,2 ст.158 УК РФ «Кража», ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Фигурант пояснил, что убитая пришла к нему в гости, они сначала вместе выпивали, потом сильно повздорили. Причину конфликта мужчина не уточнил. Ссора закончилась убийством.

- Заведено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

С места преступления полицейские изъяли топор, залитые кровью одежду и обувь.

По версии следствия, причиной конфликта стало наследство. Убитая приходилась мужчине сестрой.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в рамках расследования в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается, - добавили в в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.