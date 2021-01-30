«Настоящие герои»: Мэр Краснодара поблагодарил мужчин, которые спасли детей на Карасунских прудах

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В Краснодаре едва не случилась трагедия. Двое школьников на Карасунских прудах вышли на тонкий лед и провалились в обжигающе холодную воду. Конечно же, детей об опасности неоднократно предупреждали, но такой лед появился на прудах впервые за несколько лет, после рекордных для краевого центра морозов – до минус 20 градусов.

Самостоятельно ребята выбраться не смогли. На помощь им пришли местные жители. Не раздумывая, мужчины бросились на тонкий лед, рискуя своей жизнью, и вытащили детей из воды. Школьники были на волосок от гибели.

- От себя лично и от всех горожан хочу поблагодарить настоящих героев, - прокомментировал случай глава Краснодара Евгений Первышов. - Ценнее жизни наших детей ничего нет.

По его словам значение по-настоящему мужского поступка сложно переоценить.

- Если вам потребуется какая-либо помощь, я буду рад вам помочь в любом вопросе, - обратился к героям мэр краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что двое школьников провалились под лед на пруду в Краснодаре.

На помощь им пришли оказавшиеся рядом мужчины. Они подползли к краю проруби и пытались вытащить детей, однако лед проваливался и под ними. В конце концов мальчиков все же удалось вытащить на берег. Школьники не пострадали, только сильно замерзли.

Напомним, что в феврале 2020 года на Кубани погиб подросток, провалившись под лед. В Тихорецком районе Кубани следователи проводили проверку по факту гибели 13-летнего мальчика. Он вместе с друзьями ровесникам гулял у пруда в Тихорецке. Водоем был покрыт льдом, дети пошли на него и провалились. Один из мальчишек погиб, двое его друзей смогли выбраться из воды, но попали в больницу с обморожением.