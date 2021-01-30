В Сочи в январе число туристов в полтора раза превысило население курорта

В январе в Сочи отдохнули 650 тысяч гостей Фото: Юлия БАРАНОВА

В январе в Сочи отдохнули 650 тысяч гостей. Таким образом, число туристов в полтора раза превысило население курорта. Напомним, что по данным официальной статистической службы «Росстат», в Сочи проживают более 443,5 тысяч человек.

В курортную столицу в середине зимы приезжали как организованные, так и неорганизованные отдыхающие. Некоторые гости выбирали однодневный отдых, добираясь на собственных автомобилях и электричках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост турпотока составил около 3,3 %. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона.

В курортную столицу в середине зимы приезжали как организованные, так и неорганизованные отдыхающие

30 января в Сочи одномоментно находятся 77,5 тысяч гостей. Загрузка отелей в горном кластере составляет от 60 до 80%.

– Активный курортный сезон продолжается. В эти выходные на склонах Красной Поляне катаются свыше 5,5 тысячи лыжников и сноубордистов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Накануне в пунктах проката прошли профилактические проверки соблюдения требований по обработке горнолыжного снаряжения дезинфицирующими средствами с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Нарушений в работе прокатов не выявлено, график обработки соблюдается.

30 января в Сочи одномоментно находятся 77,5 тысяч гостей

Светлана Батяйкина напомнила, что в связи с пандемией в этом году важно максимально избегать скопления людей, поэтому на курортах постоянно разводят потоки туристов.

Напомним, что на горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер.