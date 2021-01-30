На Кубани для вакцинации жителей от коронавируса задействуют 24 мобильных медицинских комплекса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще вызывает опасения. Хотя, по сравнению с другими регионами, на Кубани ситуация относительно благополучная. Число инфицированных в расчете на население практически в пять раз ниже, чем в целом по стране. Во многом снижение показателей распространения опасного заболевания удается добиться целым комплексом принятых мер, в числе которых и действующий режим повышенной готовности, и вакцинация.

97 медицинских организаций региона проводят прививочную капанию. Остро необходимый укол уже сделали 31922 кубанцев. В ближайших планах - повышение доступности вакцинации для жителей края.

– Все медицинские организации готовы к проведению вакцинацию в полном объеме, - сообщил заместитель начальника управления организации медпомощи населению краевого Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрий Сарычев. - Еще одно направление – использование мобильных медицинских комплексов для выезда в труднодоступные населенные пункты. Их в крае 24. Большинство комплексов приобретены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Регион уже получил около 42 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ожидаются новые поставки.

– Нежелательных реакций на введение препарата на территории Краснодарского края не зарегистрировано. Основными симптомами после проведения вакцинации является кратковременное повышение температуры и ломота. В 99% случаев эти симптомы проходят в течение первых суток, – отметил Юрий Сарычев.

Он напомнил, что с 18 октября на территории Краснодарского края начато лекарственное обеспечение пациентов, больных ковидом. На данный момент препараты получили 27243 человека. И эта работа продолжается. Распоряжением Правительства РФ Краснодарскому краю на лекарственное обеспечение в феврале выделено дополнительно более 37 млн рублей.

Минздрав края дополнительно открыл в Краснодаре четыре мобильных прививочных пункта – по одному на Театральной площади и в центре медицинской профилактики и два в ТЦ «Красная площадь».