Подробности спасения детей, которые провалились под лед на Карасунских прудах в Краснодаре

Скрин видео: момент спасения детей

В Краснодаре едва не произошла трагедия. Двое школьников на Карасунских прудах гуляли по льду и в какой-то момент провалились в едва прикрытую снегом полынью.

Конечно же, детей об опасности предупреждали ни раз, но такой лед, который появился на прудах впервые за несколько лет, после аномальных для краевого центра морозов – до минус 20 градусов манил.

Официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко уточнил, что едва не утонувшим подросткам по 12-13 лет, они учатся в одной из краснодарских школ во вторую смену. Перед уроками мальчики решили пройтись по льду.

Самостоятельно ребята выбраться не смогли. На помощь им пришли местные жители. Не раздумывая, мужчины бросились спасать детей из воды. Школьники были на волосок от гибели.

- От себя лично и от всех горожан хочу поблагодарить настоящих героев, - прокомментировал случай глава Краснодара Евгений Первышов. - Ценнее жизни наших детей ничего нет.

По его словам значение по-настоящему мужского поступка сложно переоценить. Героями стали два водителя краевого центра - Денис Ищенко и Руслан Габрелян.

- Помню, как кричу Руслану: «Ты вправо, я влево!». Хватаю одного ребенка, начинаю вытаскивать, но лед ломается, и мы вдвоем снова падаем в обжигающую воду, - рассказал Денис Ищенко. – Только со второй попытки удалось вытолкнуть мальчика на лед.

По словам Денис Ищенко, он успокоился, только когда увидел, что ребенок ползет к берегу.

- Я, не задумываясь, побежал помогать Денису. Мы вместе стали вытаскивать второго мальчика, - уточнил Руслан Габрелян.

К спасоперации подключились рабочие из кафе на берегу. Один из них кинул свою куртку, мальчик вцепился в нее, и мы смогли его вытащить.

Руслан чинил рядом с местом ЧП грузовик, Денис проезжал мимо и случайно, боковым зрением заметил тонущих школьников. Водители уверены, что на их месте так поступил бы каждый.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что двое школьников провалились под лед на пруду в Краснодаре.

На помощь им пришли оказавшиеся рядом мужчины. Они подползли к краю проруби и пытались вытащить детей, однако лед проваливался и под ними. В конце концов мальчиков все же удалось вытащить на берег. Школьники не пострадали, только сильно замерзли.

Напомним, что в феврале 2020 года на Кубани погиб подросток, провалившись под лед. В Тихорецком районе Кубани следователи проводили проверку по факту гибели 13-летнего мальчика. Он вместе с друзьями ровесникам гулял у пруда в Тихорецке. Водоем был покрыт льдом, дети пошли на него и провалились. Один из мальчишек погиб, двое его друзей смогли выбраться из воды, но попали в больницу с обморожением.