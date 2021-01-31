Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 января 2021: на горнолыжных курортах дезинфицируют и кабинки, и снаряжение

Фото: sochi.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 31 января 2021 года.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, число количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 185 зараженных. Среди них восемь - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 33,5 тысяч.

- Сейчас 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1451 человек в крае скончались от коронавируса.

Но активный зимний сезон в Сочи продолжается, благодаря тому, что местные власти строго следят за соблюдением санитарных норм.

Сейчас на курорте отдыхают 77,5 тысяч гостей из разных российских регионов. Загрузка отелей в горном кластере составляет от 60 до 80 процентов. Активный курортный сезон продолжается. В нынешний уик-энд на трассах Красной Поляны катаются более 5,5 тысяч лыжников и сноубордистов.

– Накануне в пунктах проката прошли профилактические проверки соблюдения требований по обработке горнолыжного снаряжения дезинфицирующими средствами для профилактики распространения коронавируса, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

По ее словам, нарушений в работе прокатов не выявлено, график обработки соблюдается.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 31 января 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 47 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 31 января 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 31 января 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 человека.

Коронавирус в Геленджике 31 января 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 8 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 31 января 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 11 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 31 января 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 11 человек.