«Люди дико кричали, а лайнер прыгал как лягушка»: В аэропорту объяснили аварийную посадку самолета в Сочи

Скриншот с видео аварийной посадки самолета в Сочи

Пилоты авиакомпании Nordwind только с третьей попытки смогли посадить пассажирский самолёт из Москвы в Сочи. Несколько раз пилоты заводили авиалайнер на аэродром еще 9 января. Но видео аварийного приземления, снятые с земли и из салона воздушного судна, появились в сети только накануне и активно обсуждаются пользователями. На кадрах одного из них видно, как самолет заходит на посадку и прыгает по взлетной полосе как лягушка, а при касании земли шасси пассажиры испуганно кричат.

- Мы не могли сесть 40 минут. Мне никогда не было так страшно, - написала девушка, которая летела тем злополучным рейсом.

Стало известно, что после таких маневров один из пассажиров обратился в Росавиацию, Роспотребнадзор и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Он попросил провести проверку авиакомпании, а также дать оценку действия пилотов.

В аэропорту объяснили аварийную посадку самолета в Сочи сложными погодными условиями.

- Перед 9 января в Сочи было распространено штормовое предупреждение. Пилоты смогли посадить самолет с третьей попытки из-за сложных метеоусловий, был порывистый ветер. Решение о посадке или уходе на запасной принимает экипаж, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Стоит отметить, что никто из пассажиров не пострадал.

Опытные пилоты говорят, что изменения ветра в Сочи частое явление из-за особенностей рельефа – рядом расположенных гор и моря. Они уверяют, что в данном случае капитан действовал правильно, а пассажирам бояться не стоит, ведь летчиков обучают и правильным действиям при посадке в сложных погодных условиях.

"Комсомолка" ранее сообщала, что в Сочи самолет несколько раз заходил на посадку и 13 января. В этот день также дул сильный ветер, и пилотам пришлось делать необычный крюк над Черным морем.