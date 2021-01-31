Вечер встречи выпускников в Краснодарском крае 2021: Роспотребнадзор запретил собираться в школах

У выпускников прошлых лет не получится собраться в школах в этом году

Вечер встречи выпускников, который традиционно проводят в первую субботу февраля, на Кубани в этом году под запретом – выпускникам не рекомендовали собираться классами в учебных заведениях из-за риска распространения коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили об этом заранее.

– В школах запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе допуск лиц, не связанных с образовательной деятельностью, – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

Напомним, что в регионе продлили режим повышенной готовности до 12 февраля. На Кубани сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Также жители края должно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Жителям из группы риска с хроническими заболеваниями и старше 65 лет следует соблюдать самоизоляцию.

Власти ослабили ограничения – с 1 февраля заполняемость кинотеатров и театрально-концертных комплексов разрешена до 30%. Также в регионе возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Но по-прежнему запрещены массовые мероприятия с количеством участников больше 100.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 31 января за последние сутки в госпитали Краснодарского края с коронавирусом попали еще 182 человека.