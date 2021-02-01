Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 февраля 2021: в школах запретили встречи выпускников

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 февраля 2021. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 1 февраля 2021 года. В Краснодарском крае число больных COVID-19 все еще вызывает тревогу, но последняя неделя вселяет надежды на улучшение эпидситуации – каждый день отмечается спад инфицированных.

По данным на 1 февраля за последние сутки в госпитали Кубани попали 182 человек. За день скончались еще 18 человек. Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Краснодаре и Сочи – 48 и 28. Также самыми зараженными стали Туапсинский, Динской и Тимашевский районы, здесь в госпитали попали по 12, 11 и семь человек соответственно.

А если вы хотели в следующую субботу увидеться с одноклассниками в школе, можете менять планы. Из-за коронавируса в регионе запретили проводить вечера встреч выпускников.

– В школах запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе допуск лиц, не связанных с образовательной деятельностью, – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

Напомним, что в регионе продлили режим повышенной готовности до 12 февраля. На Кубани сохраняется масочный режим.

С 1 февраля заполняемость кинотеатров и театрально-концертных комплексов разрешена до 30%. Также в регионе возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Но по-прежнему запрещены массовые мероприятия с количеством участников больше 100.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 1 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 48 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 1 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два человека.

Коронавирус в Сочи 1 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 28 человек.

Коронавирус в Геленджике 1 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки прибавилось двое заболевших.

Коронавирус в Туапсе 1 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 12 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 1 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у шести человек.