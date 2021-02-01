Куда пойти в Краснодаре: афиша мероприятий

Фото: dram-teatr.ru

Краснодарские театры и концертные залы возобновили свою работу. Для зрителей они были закрыты 10 месяцев - за это время ценители прекрасного истосковались по драматическим постановкам и голосам любимых артистов. Но все это время сцена пылью не покрывалась. Пока действовало ограничение, шли репетиции, причем активно. Мы узнали, где в Краснодаре после ковидного простоя культурно просветиться.

Молодежный театр распахнет свои двери в конце января. Первой постановкой станет «Дьявол» Л. Толстого в инсценировке Аси Волошиной. В связи с 15-процентным заполнением зрительных залов площадок КМТО «Премьера» горожане, которые приобретали билеты на спектакли ранее, еще до или во время пандемии, должны обратиться в кассу театра и выбрать дату и время визита.

Расписание первых спектаклей:

4, 5, 6 и 7 февраля.

Тел. 8 (861) 262-50-83.

Адрес: ул. Седина, 28.

Сезон премьер от Краснодарского драмтеатра

Гостям представили постановки «Три сестры» А. Чехова на новой Открытой сцене, а также классическую комедию «Горе от ума» А. Грибоедова.

Кроме того, зрителям покажут спектакль-вербатим про докторов и их путь в профессии «Аритмия человечности», необычную сказку «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла - вторую часть про невероятные путешествия девочки Алисы. Также жители и гости кубанской столицы смогут попасть на спектакль по сборнику басен И. Крылова «ПереСказки» и комедийную историю про театр в театре - «Примадонны» К. Людвига.

Публике представят самые необычные и запоминающиеся постановки прошлых сезонов. А еще после коронавирусного перерыва возобновятся проекты, столь полюбившиеся зрителям в прошлых сезонах. В первую очередь, это «Театральные тайны», посвященные близкому знакомству с жизнью и творчеством ведущих мастеров сцены, и формат режиссерской лаборатории, которая в этом году будет посвящена 200-летию выдающегося российского писателя - Федора Достоевского.

Тел. 8 (861) 255-36-42

Адрес: Главная городская площадь, 2.

Стоимость билетов: от 900 руб.

КОНКРЕТНО

Репертуар Краснодарского театра драмы на февраль

4 февраля, 18:30 «Горгоны». Трагикомедия Дон Нигро 18+

5 февраля, 18:30 «Горгоны». Трагикомедия Дон Нигро 18+

6 февраля, 17:00 «#Он_Она_собачк@». Сценическая версия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой» 16+

7 февраля, 17:00 «#Он_Она_собачк@». Сценическая версия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой» 16+

11 февраля, 18:30 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+

12 февраля, 18:30 «А зори здесь тихие...». Спектакль-реквием Бориса Васильева 12+

13 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+

14 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+

18 февраля, 18:30 «Пиковая дама». Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А. С. Пушкина 18+

19 февраля, 18:30 «Пиковая дама». Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А. С. Пушкина 18+

20 февраля, 17:00 «Метод Гронхольма». Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+

21 февраля 17:00 «Метод Гронхольма». Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+

25 февраля, 18:30 «Танго втроем». Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой «Дамское танго»16+

26 февраля, 18:30 «Танго втроем». Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой «Дамское танго» 16+

27 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+

28 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+