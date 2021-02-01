Куда пойти в Краснодаре: афиша мероприятий

Фото: dram-teatr.ru
Краснодарские театры и концертные залы возобновили свою работу. Для зрителей они были закрыты 10 месяцев - за это время ценители прекрасного истосковались по драматическим постановкам и голосам любимых артистов. Но все это время сцена пылью не покрывалась. Пока действовало ограничение, шли репетиции, причем активно. Мы узнали, где в Краснодаре после ковидного простоя культурно просветиться.
Молодежный театр распахнет свои двери в конце января. Первой постановкой станет «Дьявол» Л. Толстого в инсценировке Аси Волошиной. В связи с 15-процентным заполнением зрительных залов площадок КМТО «Премьера» горожане, которые приобретали билеты на спектакли ранее, еще до или во время пандемии, должны обратиться в кассу театра и выбрать дату и время визита.
Расписание первых спектаклей:
4, 5, 6 и 7 февраля.
Тел. 8 (861) 262-50-83.
Адрес: ул. Седина, 28.
Сезон премьер от Краснодарского драмтеатра
Гостям представили постановки «Три сестры» А. Чехова на новой Открытой сцене, а также классическую комедию «Горе от ума» А. Грибоедова.
Кроме того, зрителям покажут спектакль-вербатим про докторов и их путь в профессии «Аритмия человечности», необычную сказку «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла - вторую часть про невероятные путешествия девочки Алисы. Также жители и гости кубанской столицы смогут попасть на спектакль по сборнику басен И. Крылова «ПереСказки» и комедийную историю про театр в театре - «Примадонны» К. Людвига.
Публике представят самые необычные и запоминающиеся постановки прошлых сезонов. А еще после коронавирусного перерыва возобновятся проекты, столь полюбившиеся зрителям в прошлых сезонах. В первую очередь, это «Театральные тайны», посвященные близкому знакомству с жизнью и творчеством ведущих мастеров сцены, и формат режиссерской лаборатории, которая в этом году будет посвящена 200-летию выдающегося российского писателя - Федора Достоевского.
Тел. 8 (861) 255-36-42
Адрес: Главная городская площадь, 2.
Стоимость билетов: от 900 руб.
КОНКРЕТНО
Репертуар Краснодарского театра драмы на февраль
4 февраля, 18:30 «Горгоны». Трагикомедия Дон Нигро 18+
5 февраля, 18:30 «Горгоны». Трагикомедия Дон Нигро 18+
6 февраля, 17:00 «#Он_Она_собачк@». Сценическая версия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой» 16+
7 февраля, 17:00 «#Он_Она_собачк@». Сценическая версия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой» 16+
11 февраля, 18:30 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+
12 февраля, 18:30 «А зори здесь тихие...». Спектакль-реквием Бориса Васильева 12+
13 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+
14 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+
18 февраля, 18:30 «Пиковая дама». Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А. С. Пушкина 18+
19 февраля, 18:30 «Пиковая дама». Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А. С. Пушкина 18+
20 февраля, 17:00 «Метод Гронхольма». Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+
21 февраля 17:00 «Метод Гронхольма». Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+
25 февраля, 18:30 «Танго втроем». Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой «Дамское танго»16+
26 февраля, 18:30 «Танго втроем». Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой «Дамское танго» 16+
27 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+
28 февраля, 17:00 «Аритмия человечности». Спектакль-вербатим Е. Журавлева 12+