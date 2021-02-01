В Адыгее суд не смог вынести приговор по делу о нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.

Тахтамукайский районный суд Адыгеи продлил следствие по делу о нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака.

Заседания идут уже больше года. В конце января подсудимые должны были услышать приговор, но этого так и не произошло.

- Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения. Однако, когда вышла, стало известно, что приговор на данный момент не может быть оглашен. Судебное следствие возобновляется, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Тахтамукайском районном суде. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в ближайшее время в суде будут допрошены потерпевшие.

Напомним, это громкое преступление случилось в ночь на 9 мая 2018 года. Неизвестные в масках ворвались в дом родных Мурата Ахеджака. Чтобы выяснить, где хранятся деньги, бандиты пытали 79-летнюю Луизу и 81-летнего Казбека, а также их больную дочь Зарему. Измученных, еле живых стариков и женщину злоумышленники связали, после чего сбежали.

Спустя сутки пострадавших обнаружила старшая дочь Саида. На тот момент мать Мурата Ахеджака от полученных травм скончалась, отца и сестру доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что подозреваемыми по резонансному делу проходят 50-летний Вячеслав Пономарев и 34-летний Иван Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных вошли в дом и напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака.

- Похитив деньги и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщали в Генпрокуратуре России.

Стоит отметить, что изначально мужчинам вменяли убийство и разбойное нападение. Однако накануне им предъявили обвинения только по одной статье - ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия с незаконным проникновением в жилище».

Сами обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что на месте преступления не были и утверждают, что показания из них выбивали силой.