Прием в первые классы в Краснодаре 2021: когда и куда подавать заявления

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году родителям будущих первоклашек сообщают хорошие новости - прием начнется на два месяца позже. Заявления от мам и пап начнут принимать с 1 апреля. Это касается и тех семей, которые живут на закрепленной за школой территорией, и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. Рассказываем подробнее о новых правилах приема в первый класс в Краснодаре 2021.

Так, с 1 апреля по 30 июня школы принимают заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленных к ним территориях. После этого в течение трех дней директора школ формируют приказы о зачислении.

Заявления о приеме на обучение не по месту жительства будут приниматься с 6 июля по 5 сентября.

- Одно из существенных изменений, которое теперь полноценно закреплено в порядке приема, - это право младших детей поступать в школу, где уже учатся старшие братья и сестры, вне зависимости от места прописки, - говорят в одной из краснодарских гимназий.

КСТАТИ

Как застолбить место в первом классе?

Подать заявления о приеме в первый класс можно через портал госуслуг, электронным письмом в адрес школы либо лично обратившись в общеобразовательную организацию.

НА ЗАМЕТКУ

Школа по прописке

Первым делом надо выяснить, к какой школе вы относитесь. Сделать это можно несколькими способами.

- Зайти на сайты ближайших к дому учебных заведений. На них есть списки «прикрепленных» микрорайонов.

- Позвонить на горячую линию министерства образования по телефонам: 8 (861) 231-71-18, 234-46-11.

- На сайте департамента образования Краснодара тоже есть перечень всех школ.

После того как нашли нужную школу, собираем пакет документов:

- Копия свидетельства о рождении.

- Копия страхового медицинского полиса ребенка.

- Копии паспортов родителей (страницы 2-3 и прописки)

- Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (форма 8);

- Копия СНИЛСа ребенка.

- Копия СНИЛСа одного из родителей.

Если прописка не по месту жительства

Зачастую семьи проживают на съемных квартирах или у родственников, а прописка - по другому адресу. Но ребенку удобно ходить в школу, которая находится около дома. Тут действуют немного другие правила:

- выбираем нужную школу,

- смотрим на ее сайте, в какое время ведется прием документов,

- приходим к школе со стандартным пакетом документов, к которому прикладываете дополнительно документ, доказывающий, что вам нужна именно эта школа: справка из управляющей компании, в которой будет указанно место жительства ребенка; договор аренды; прописка хотя бы одного из родителей.

Если в школе есть места, то вашего ребенка обязательно примут.