Поджег соседей и спрятался в бункере. На Кубани 65-летний дедушка устроил разборки со станичниками

Источник

Жуткая история произошла в станице Тбилисской Краснодарского края. Здесь 65-летний дедушка решил расправиться с соседями. Способ выбрал оригинальный – поджег собственный дом. Площадь пожара составила 90 кв.м.

- Соседка увидела возгорание и заметила, что от трёх бочек с горючей жидкостью во дворе мужчины протянуты шланги. Они шли к ее дому и жилищу еще одного соседа, – сказал «КП» – Кубань» источник в полиции. – Женщина пыталась от них избавиться, но только получила ожоги лица, головы и шеи 1-2 степени.

Фото: источник

Самого соседа женщина не нашла. Не удалось найти его и прибывшим на место пожарным. Его попросту не было дома. Хотя соседка заявляла, что видела мужчину во время пожара.

- Пенсионера нашли в подвале рядом с основным строением, где он забаррикадировался. Никаких травм или отравлений мужчина не получил, – добавил источник.

Фото: источник

Отметим, что к делу пенсионер подошел основательно. Он даже оборудовал собственное бомбоубежище с биотуалетом, где спрятался сразу после поджога. Выходить не хотел даже после приезда на место пожарных и правоохранителей. Мужчину буквально выковыривали из убежища. Соседи утверждают, что у пенсионера были проблемы с психикой.