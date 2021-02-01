На базу Джеймса Бонда. Лайнер Сергея Галицкого совершил первый полет после аварии

Лайнер Сергея Галицкого Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

18 января через несколько минут после вылета сигнал бедствия подал на землю бизнес-джет Gulfstream G650. Это был лайнер бизнесмена Сергея Галицкого. За несколько минут до этого воздушное судно взяло курс на Дубай. Однако добраться до места назначения лайнер не сумел. Он долетел только до Адыгейска, сделал крюк и вернулся в аэропорт вылета – в Краснодар.

В течение двух недель судном занимались специалисты. Они изучали причины неисправностей. Тогда же стало известно, что лайнер использовался как «такси». За неделю воздушное судно минимум четыре раза побывало в Эмиратах. Например, 15 января лайнер отправился по маршруту Дубай – Лондон – Дубай.

18 января судно прибыло в Краснодар из ОАЭ. После часовой стоянки лайнер вновь отправился в Дубай, но прекратил полет из-за неисправностей. Сейчас судно вновь в строю.

По данным портала flightradar24, 29 января лайнер совершил первый перелет после двухнедельной паузы. Из Краснодара он направился в британский аэропорт Фарнборо, что в 40 милях от Лондона. Именно в этой воздушной гавани снимался фильм о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия». Именно отсюда вылетал главный герой.

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