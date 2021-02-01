«Мотор вместо ски-пасса»: В Сочи райдер нашел оригинальный способ не платить за подъемник

Видео: @yuganin

В Сочи лыжник нашел способ не платить за ски-пасс. В сети появилось видео, на котором райдер едет в гору, благодаря, огромному мотору на спине, как у Карлсона.

- На какие только уловки не пойдешь, чтобы сэкономить и не платить за подъемник, - прокомментировали видео «Комсомольской правде» - Кубань» продвинутые райдеры.

Действительно, цены на подъёмники на горнолыжных курортах Красной Поляны кусаются.

По данным официальных сайтов, средняя стоимость дневного катания от 2,8-3,4 тысяч рублей для взрослых, для детей – порядка 1,8-2 тысячи рублей. Вечернее катание чуть дешевле – 1,1 тысяч рублей (для детей) и 1,7-2,1 тысячи для взрослых.

- Любишь кататься – люби и саночки возить, как говорится, - отзываются о ценах туристы. – Едешь в Сочи – планируй расходы. В горах даже цена стакана краснополянского чая начинается от 150 рублей. Горнолыжный отдых не всем по карману.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристов шокировали дикие цены на парковки.

Тарифы весьма прозрачны. Если хочешь оставить свою машину на территории горной Олимпийской деревни на высоте 1170 метров, то готовься выложить немаленькую сумму денег. Бесплатно постоять можно только первый час. Следующие 60 минут обойдутся в 900 рублей, далее - 1350 рублей. А если твоя машина задержится на парковке более, чем на три часа, тогда будь добр заплати 1800 рублей.

Такие расценки не на шутку удивили туристов. По их словам, даже для столичных гостей такое удовольствие не всем по карману.

В январе в Сочи отдохнули 650 тысяч гостей. Таким образом, число туристов в полтора раза превысило население курорта. Напомним, что по данным официальной статистической службы «Росстат», в Сочи проживают более 443,5 тысяч человек.

В курортную столицу в середине зимы приезжали как организованные, так и неорганизованные отдыхающие. Некоторые гости выбирали однодневный отдых, добираясь на собственных автомобилях и электричках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост турпотока составил около 3,3 %.

Напомним, что на горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер.