Ни запаха, ни вкуса, ни волос: Какие необычные последствия перенесенного коронавируса проявляются через время

Пациенты госпиталей заметили неприятную особенность

В Краснодарском крае впервые за несколько месяцев отмечается положительная динамика по заболевшим ковидом за сутки. Наконец, число зараженных коронавирусом начало постепенно снижаться. Несомненно, утверждают эпидемиологи, это заслуга вакцинации. Число привившихся от COVID-19 уже больше 20 тысяч человек в регионе.

Между тем, мнения жителей страны, и Краснодарский край - не исключение, по поводу необходимости прививаться разнятся. Многие считают, что тяжесть течения коронавируса зависит от возраста.

- В моем окружении есть люди, кто молод и не имел доселе хронических заболеваний. Однако им очень тяжело далось выздоровление, - сказал в эфире радио "Комсомольская правда" врач-хирург Алексей Дикарев. - Более того, одна из них - женщина - почти полностью облысела после перенесенного ковида.

Действительно, эту неприятную особенность подмечают и в других странах.

Так, врачи лондонской клиники из Центра Белгравиа, ведущей клиники Британии по лечению волос, фиксируют увеличение числа пациентов, у которых после коронавируса начинается облысение.

- Пик приходится на 8-16 неделю после заражения. Почти две трети (64 процента) пациентов мужского пола и более трети женщин (38 процентов) с диагнозом выпадение волос (Телоген миазмы) в Центре Белгравия сообщили, что испытывали симптомы, связанные с Covid-19 - большинство из них заболели в марте, что свидетельствует о том, что корреляция между вирусом и потерей волос примерно через три месяца,- сообщают врачи.

Специалисты-трихологи связывают это с огромными усилиями организма справиться с инфекцией.

Причем, у пациентов, переживших коронавирус, "очаговая алопеция" может длиться до полугода. Если волосы выпадают и после 6 месяцев, то состояние считают хроническим.