«Червей сколько! Бежим на рыбалку»: сточные воды затопили бульвар в Краснодаре

Фото: vk.com/typical_krd

Микрорайон Московский в Краснодаре топит не первый раз. В декабре 2020-го здесь бил фонтан из люка. Топило так, что дорога в школу превращалась для детей в приключение. Было это на улице Карякина.

Теперь сточные воды забили ключом на улице Солнечной. Место для семейных прогулок превратилось в ядерную реку. Воняло так, что водители заранее закрывали окна в машинах. Боялись, что запах нечистот прорвется в салон.

Фото: vk.com/typical_krd

- Муж говорил, что из-за канализации там теперь не пройти. Вечером даже парит! Уже две недели такая ситуация, – говорила местная жительница.

Больше всего пострадала детская площадка. Нечистоты били ключом рядом с ней. Теперь качели и горки надо отмывать. Садиться на них попросту опасно.

- Вы лучше посмотрите, сколько червей. Зато на рыбалку сходите, – шутили местные жители постарше.

Фото: vk.com/typical_krd

Вместе со сточными водами вылезли наружу черви. Они буквально заполонили территорию и вызвали сочувствие у горожан. Мол, выжить в таких условиях не способны даже черви.

- Образование сточных вод на данном участке обусловлено засором на всасывающем трубопроводе дизельной насосной станции, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал». – Засор состоял из синтетических салфеток, которые население города сбрасывает в канализацию, тем самым нарушая правила пользования ею. Синтетические салфетки образовали спрессованный ком, мешающий прохождению сточных вод, спровоцировав остановку насосной станции.

Сейчас затор уже устранен. Осталось только ликвидировать его последствия.