«Страшный пожар в плавнях»: Камыш горит на площади 900 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Страшный пожар начался в плавнях Темрюкского района. Камыш горит на площади 900 квадратных метров. Огнем охвачена труднодоступная местность.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В 18:53 диспетчеру Темрюкского подарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании камыша в районе станицы Ахтанизовская. В 18:54 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 19:14 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание камыша в плавневой зоне на площади около 900 квадратных метров.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Местность труднодоступная, подъездные пути отсутствуют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – В данный момент производится оккарауливание места пожара.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации представителя пресс-службы, угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 10 человек 3 единицы техники, в том числе: от МЧС России 6 человек 2 единицы техники.