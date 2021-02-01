«Жуткая смерть на остановке»: В Майкопе осужден директор коммунальной фирмы, по вине которого женщину убил упавший от ветра павильон

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В июне 2020 года сильный ветер снес остановку в Адыгее: одна женщина погибла, еще двое – пострадали. В результате происшествия двух человек госпитализировали: 22-летнюю девушку и ее 11-летнюю сестру. Жертвой удара стихии стала 78-летняя жительница Майкопа. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По словам очевидцев, павильон упал прямо на пенсионерку, которая стояла рядом.

- Все произошло быстро - конструкция рухнула за пару секунд. Женщина бы просто не успела отбежать, - говорит один из свидетелей трагедии.

Суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности директора майкопского МКУ «Благоустройство». Мужчину обвиняют по ч.2 ст.293 УК РФ «Халатность».

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинения.

Следствие и суд установили, что с 13 по 15 июля 2016 года индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда установил на улице Чкалова в Майкопе металлический остановочный павильон. Работы были выполнены с нарушением технологии монтажа, без устройства фундамента. Металл еле держался на одной сварке.

- Осужденный недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, он не принял павильон на баланс и не провел проверку объекта на соответствие требованиям безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными обязанности в муниципальных учреждениях на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, ветер снес остановку в Адыгее: одна женщина погибла, еще двое – пострадали.