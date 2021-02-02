Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 февраля 2021: в регионе из-за COVID-19 часть школьников учится дома с применением дистанционных технологий

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 2 февраля 2021 года.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 180 зараженных. Среди них восемь - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 33,8 тысяч.

- Сейчас 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1488 человек в крае скончались от коронавируса.

В крае из-за коронавируса 0,1% школьников осваивают программу дома с применением дистанционных технологий.

Всего на карантине 29 классов в 19 школах Краснодара, Сочи и Геленджика. Кроме того, классы закрыты в Новокубанском, Курганинском, Гулькевичском, Белореченском, Выселковском и Динском районах.

– Из-за выявленных случаев опасной инфекции закрыты 10 групп в 6 детских садах Краснодара, Сочи, Динского, Ленинградского районов, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики края. – в Краснодарском колледже электронного приборостроения закрыта одна группа (это 25 учащихся).

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции более 63 тысяч студентов 46 вузов обучаются по смешанной форме. В их числе: студенты колледжей и техникумов при высших учебных заведениях.

В 16 вузах более 14 тысяч юношей и девушек переведены на обучение исключительно с использованием дистанционных технологий. Сочинский государственный университет на дистанционке.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 49 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 2 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус никто не получил.

Коронавирус в Сочи 2 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 34 человек.

Коронавирус в Геленджике 2 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки прибавился один заболевший.

Коронавирус в Туапсе 2 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 2 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у семи человек.