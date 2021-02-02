Метеоролог объяснил розовые рассветы в Краснодарском крае

Розовые рассветы в Краснодаре и крае Фото: Варвара ДЫМ

Февраль два дня подряд дарит по утрам жителям Кубани невероятной красоты небесные краски. На восходе солнце озаряет города, станицы и села региона огненной палитрой. Жители города активно делятся впечатляющими фото чарующего пейзажа в социальных сетях. Розовые рассветы в Краснодарском крае метеоролог объяснил физическим явлением.

Розовые рассветы в Краснодаре и крае Фото: Галина КОПЫЛОВА

- По физики атмосферы розовые и красные рассветы связаны с тем, что угол между солнцем и горизонтом становится наименьшим, и облака отражают не рассеянные солнечные лучи, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский синоптик Светлана Попова.

Розовые рассветы в Краснодаре и крае Фото: Галина КОПЫЛОВА

А согласно народным приметам, розовые и красные рассветы — к теплу, а огненные закаты к ветру. Поверья сходятся и с прогнозами синоптиков. Первые числа февраля, по данным метеорологов, в Краснодарском крае будут аномально теплыми, а на 2 февраля передали усиление ветра – особенно на побережье.

Розовые рассветы в Краснодаре и крае Фото: Варвара ДЫМ

- 2 февраля воздух прогреется до 13-15 градусов, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Сильнее всего будет дуть на Черноморском побережье, особенное в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. 3 февраля столбики термометров вытянутся до 15-18 градусов со знаком плюс, 4 и 5 февраля будет около 13 градусов тепла и дождливо. Затем снова похолодает. Зима с мокрым снегом придет к выходным и всего на три дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Розовые рассветы в Краснодаре и крае Фото: Варвара ДЫМ

Спасатели просят жителей и гостей края быть осторожными в непогоду.