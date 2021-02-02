«Хотя бы дай знать, что ты жива и здорова»: что известно о поисках 14-летней Виктории Костенко на данный момент

Виктория Костенко. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Вторую неделю на Кубани продолжаются поиски Виктории Костенко. 14-летняя школьница до сих пор не вышла на связь ни с родными, ни с друзьями.

Девочка бесследно исчезла 24 января 2021 года. Он вышла из дома на улице Кузнечной, что в станице Новомышастовской, и пропала. Родители забили тревогу, когда зашли в комнату ребенка, но не застали девочку.

О своих планах Виктория не рассказала никому. Поэтому родные даже не представляют, куда могли направиться их дочь. В какой-то момент она перестала выходить на связь.

Поисками Костенко занимались родные и друзья – безрезультатно. Сейчас девушку ищут правоохранители и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Они просят водителей, которые двигались на участке дороги между Краснодаром и Славянском-на-Кубани в ночь с 23 на 24 января, предоставить записи с автомобильных регистраторов.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю ведется доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего.

Участие в поисках принимает родная – 12-я – школа девочки, что в станице Новомышастовской. Учебное заведение уже объявило награду за любые сведения о нахождении ребенка.

- Администрация МБОУ СОШ №12 объявляет награду за информацию о точном местонахождении Костенко Виктории Сергеевны в виде нового смартфона Iphone X. Обращаться к директору школы или по телефону 8 861 65 98 247, – сказано в объявлении.

Родная школа ищет 14-летную Викторию Костенко

Тяжелее всего приходится родным девочки. От бессилия они даже записали видео, которое разместили в социальных сетях. На нем мама девочки просит дочку вернуться домой.

- Вика, доченька, если ты нас видишь, вернись, пожалуйста, домой. Мы тебя любим и ждем. Если ты по какой-то причине не хочешь нас видеть, ты хотя бы дай знать, что ты жива и здорова, – в слезах говорит мама девочки.

Однако никаких новостей о нахождении ребенка пока нет.

- Поиски продолжаются, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.