Стройка в разгаре: Сергей Галицкий возводит в Краснодаре сразу два новых стадиона

Фото: Евгений Таранжин

Известный кубанский бизнесмен Сергея Галицкий затеял очередную стройку. Владелец футбольного клуба «Краснодар» возводит сразу две новые арены для «горожан».

Обе стройки развернулись на улице Владислава Посадского. Рабочие уже занимаются облицовкой и кровлей крыши будущей арены. По данным «КП» – Кубань», здесь будет играть вторая команда «быков».

Фото: Евгений Таранжин

Не исключено, что это же поле займет женская команда «Краснодара», а также третий состав мужской дружины.

В клубе эту информацию никак не комментируют. Неизвестны и сроки сдачи объектов.

Сергей Галицкий в этом плане последователен. Он никогда не рассказывает о своих планах общественности – сразу переходит к делу. Неудивительно, что местные жители узнали о строительстве спустя полгода после начала стройки.

Фото: Евгений Таранжин

По предварительной информации, вместимость стадиона составит семь тысяч зрителей. Сейчас работа кипит на футбольном поле. Местные жители убеждены, что агрономы уже засеяли траву. Также возведены трибуны. Вероятно, в ближайшее время рабочие займутся установкой кресел.

Поблизости возводится еще одна арена. Она получила небольшие трибуны без крыши. Не исключено, что здесь будут проводиться матчи юношеских команд из структуры клуба.

Фото: Евгений Таранжин

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