Пляжи в трех вариантах: в Анапе готовятся к предстоящему летнему курортному сезону

Фото мэрии Анапы

В Анапе обсуждают подготовку к предстоящему летнему сезону. Особое внимание уделяется реновации местных пляжей.

Сегодня пляжи города нуждаются в повышении качества услуг. Нужно улучшать уровень сервиса, приводить пляжные территории к единому стилю,- отметил мэр Анапы Василий Швец.

В Анапе уже заканчивается разработка новой концепции обустройства пляжей. Теперь они будут различаться по степени комфорта.

Фото мэрии Анапы

–Мы предлагаем, по меньшей мере, три варианта обустройства пляжей: «стандарт», «стандарт плюс» и «премиум», – рассказал вице-мэр Станислав Лобачев.

Во всех трех вариантах пляжи «по умолчанию» будут оборудованы дорожками, урнами, раздевалками, спасательными постами и душевыми. Также на всех пляжах будет организовано видеонаблюдение и свободный доступ в Интернет.

Иные элементы различаться в зависимости от выбранной концепции.

Фото мэрии Анапы

Срок действия договоров по аренде пляжей в Анапе теперь будет увеличен с 1 до пяти лет. Таким способом власти курорта предполагают стимулировать арендаторов к изменениям.

На курорте также намерены стремиться к получению пляжами «Голубого флага»- мирового бренда, являющегося символом комфорта и чистоты на пляже.

Несколько пляжей Сочи, например, уже имеют подобный статус.

Фото мэрии Анапы

Василий Швец предложил автоматически продлять сроки аренды пляжей для здравниц и арендаторов, которые смогут получить «Голубой флаг».

– Это будет соревновательный процесс, он повысит конкурентоспособность. Для меня принципиально создание современной, комфортной и безопасной пляжной инфраструктуры для наших жителей и туристов,- подчеркнул мэр Анапы.