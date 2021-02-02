Помогает одеваться, но не показывает откровенных фото: чем занимается жена футболиста сборной России Юрия Газинского

Юрий Газинский Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александра Иванова - так зовут супругу игрока "Краснодара" Юрия Газинского. Она родилась в Комсомольске-на-Амуре. С будущим супругом познакомилась в родном городе через общего знакомого. Юрий тогда подарил Александре диск с музыкой.

После школы пути пары разошлись. Александра поступил в МГУ в Москву, а Юрий уехал играть во Владивосток. Однако на отношения это никак не повлияло. Пара поддерживали их на расстоянии.

Юрий и Александра расписались в июле 2015 года. Газинский тогда уже играл за «Краснодар». Девушка взяла фамилию мужа – Газинская. Хотя в социальных сетях долгое время использовала двойную фамилию Иванова – Газинская.

После знакомства с Юрием Александра долгое время жила на два города. Она была стилистом передачи «Модный приговор» на Первом канале. Но оставила работу из-за постоянных перелетов.

В конце декабря 2016 года Юрий и Александра впервые стали родителями. На свет появилась дочка София.

Сейчас пара обосновалась в Краснодаре. Переезжать Юрий и Александра не планируют. Они не раз называли краевой центр одним из лучших городов для жизни.

После ухода из «Модного приговора» Александра не бросила работу стилиста. Она – имидж-консультант. Свои услуги предлагает в двух городах, Краснодаре и Москве, а также онлайн.

Сейчас Александра занимается благотворительностью. Она активно помогает сразу нескольким фондам в Краснодаре, как и Юрий.

Инстаграм Александры переполнен стильными фотографиями. Она делятся с подписчиками веяниями моды и рассказывает, как собрать недорогой, но крутой образ, и разбирает образы подписчиков.

Недавно Александра запустила курсы по стильной перезагрузке. Они рассчитаны на девушек, которые создают новые образы каждый день при любых бюджете и фигуре.

Александра не делится с подписчиками откровенными фотографиями. Последний раз девушка выкладывала фото в купальнике еще летом 2018 года.

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