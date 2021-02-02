Три факта, за которые стоит благодарить пандемию

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Если бы пандемии коронавируса не было, ее стоило бы придумать. Не спешите закидывать автора шапками! Когда еще за бюджетный счет наши школьники и детсадовцы получили бы противозаразную профилактику прямо во время учебного процесса?! И это сработало.

- В Краснодарском крае впервые за много лет мы не обнаружили ни одного случая заболевания гриппом. Обычно к февралю эта инфекция выкашивает офисных работников и целые классы в школах, - говорит «КП» - Кубань» официальный представитель кубанского управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Самый большой страх эпидемиологов, что коронавирус с гриппом единым фронтом ударят по организмам кубанцев и нанесут непоправимый урон, к счастью, не оправдался. И в надзорном ведомстве знают, благодаря чему.

- Все меры вкупе сработали. И маски, и санитайзеры, и рециркуляторы, и бактерицидные лампы. А сейчас мы ожидаем дополнительного эффекта от прививочной кампании, - уточнила Ирина Воронкова.

Искали вирус, нашли рак

Есть еще одна хорошая новость - в регионе и по стране увеличилось выявление онкологии легких на ранних стадиях. Дело в том, что за время пандемии через аппараты компьютерной томографии прошли тысячи людей. Этот метод диагностики пневмонии, как последствия коронавируса, стал популярнее в разы.

- Этот вид рака коварен тем, что очень скоротечен. А симптомов больной человек может вообще никаких не ощущать вплоть до стадии, когда уже ничто нельзя изменить, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) хирург-онколог Алексей Дикарев.

Благодаря тому, что поймать рак удается вовремя, у человека есть большие шансы на выздоровление.

Зараза отсеяла зерна от плевел

"Военно-полевой" режим больниц выдержали не все медики. Но остались настоящие.

- Профессия медицинского работника предполагает самопожертвование. И это нужно понимать с самого начала, когда только идешь учиться в вуз. Если ты не готов сидеть на работе без отпусков и выходных, порой. То, наверное, стоит рассмотреть другой вариант, - объяснил текучку кадров во время пандемии главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.

Такую проверку на профессионализм и на прочность в мирное время, считает врач, получить сложнее. Иногда целой жизни не хватит, чтобы понять, что ты находишься не на своем месте.

КСТАТИ

COVID слабеет

Массовая прививочная кампания от коронавируса в Краснодарском крае в разгаре. Сейчас уже в регионе все устроено так, что получить укол иммунитета можно без похода в поликлинику. Для многих именно это было психологическим барьером. В Краснодаре работает четыре мобильных пункта вакцинации - рядом с торговым центром «Красная Площадь», на третьем этаже ТРЦ, на Главной городской площади и в центре медпрофилактики по адресу Трамвайная, 5.