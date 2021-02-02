Бабахнуло, когда натягивали потолок: в Армавире взорвался газ в жилом доме

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Взрыв газа прогремел в жилом доме в Армавире. Здесь рабочие занимались установкой натяжных потолков. Во время монтажа в квартире на пятом этаже прогремел взрыв, а из окна квартиры повалили языки пламени.

- Всего было эвакуировано 170 человек. В результаты взрыва пострадал мужчина 1966 года рождения. Сейчас ему оказывается необходимая помощь – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Он уже локализован. Ликвидацией пожара занимались 50 человек и 21 единицы техника Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 21 человек и 13 единиц техники от МЧС России. Сейчас спасатели выясняют причины ЧП.