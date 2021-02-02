Февральские окна в Краснодарском крае 2021: когда будут и сколько продлятся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Февральские окна в Краснодарском крае 2021 очень ждут на Кубани. Ведь чего только не пережили жители региона этой зимой. Аномальное потепление на Новый год сменилось небывалыми холодами и метелью во второй половине января. Из-за снега в Сочи и Краснодаре даже парализовало движение транспорта. Сейчас на Кубани вновь установилась теплая погода, но ненадолго.

Воздух в Краснодаре уже прогревался до плюс 15 градусов, и это не предел. В среду в краевом центре столбики термометров покажут плюс 17. Это один из самых высоких показателей в Краснодаре зимой.

Затем в краевом центре будут качели. Уже в воскресенье температура упадет до плюс двух, а во вторник воздух прогреется до +12. Во второй половине февраля теплых дней не будет. Максимальная температура воздуха в Краснодаре составит плюс девять градусов.

Похожая картина ожидается в Сочи. На неделе воздух здесь прогреется до плюс 17 градусов. Затем на Черноморском побережье ожидаются такие же качели, как в Краснодаре. Улучшится погода на курорте только к концу месяца: 27 и 28 февраля воздух в Сочи прогреется до 11 градусов.

На Севере Кубани вовсе ожидается снег. Уже к концу недели температура воздуха здесь упадет до минус четырех ночью. Во второй половине февраля на Севере прогнозируются осадке в виде снега, а воздух прогреется максимум до четырех градусов тепла днем.