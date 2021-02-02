Отбросило волной: пожарные спасли кота после взрыва газа в жилом доме в Армавире

Фото: vk.com/armavir_news

Сегодня в жилой пятиэтажке на улице Луначарского в Армавире прогремел взрыв. Там взлетел баллон с газом. Рабочие занимались установкой натяжных потолков. Во время монтажа в квартире на пятом этаже случился взрыв. Из окна жилища повалили клубы дыма.

Взрывная волна задела кота, который жил в этой квартире. С подоконника он улетел на ближайшее дерево.

- Мы не верили, что он выжил. Вы видели взрыв? Ужас. Котик реально был без сознания. Вообще не подавал никаких признаков жизни, – говорили очевидцы.

Именно местные жители первыми заметили кота. Они подумали, что животное умерло, но бросились к спасателям. Пожарные быстро сняли кота, который уже подавал признаки жизни. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Фото: vk.com/armavir_news

По данным очевидцев, спасать кота вызвался начальник караула 32-й пожарно-спасательной части Армавира Александр Хвощев.

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