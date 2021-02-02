На Кубани власти намерены дополнительно выделить 500 миллионов рублей на обеспечение жителей дорогостоящими лекарствами

Фото Иван Макеев

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в бюджете региона предусмотрят дополнительно полмиллиарда рублей на обеспечение жителей дорогостоящими лекарствами.

В том числе, помощь получат дети с тяжелым заболеванием спинальной мышечной атрофией. Об этом 2 февраля сообщили в региональном Минфине.

Этот вопрос выносится на февральскую сессию Законодательного Собрания края.

Фото Альберт Дзень

- Дополнительные средства планируется направить, в том числе, на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Также будут приобретены лекарства для людей, страдающих диабетом, онкологией, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями,- отметили в Минфине.

Как ранее сообщалось, сейчас на Кубани под наблюдением специалистов находятся 57 детей с СМА, из них 30 человек уже получают необходимые препараты. По числу больных СМА детей Кубань занимает третье место в России.

Детям со спинальной мышечной атрофией необходимы дорогостоящие и редкие препараты «Спинраза» и «Рисдиплам». При этом оба этих препарата зарегистрированы федеральным Минздравом в конце 2020-го и в начале текущего года.

Фото Светланы Маковеевой

Минздрав региона уже направил заявку в Министерство здравоохранения РФ на поставку лекарств для всех детей со СМА на Кубани. Медики также рассчитывают и на помощь благотворительных организаций.

– Рассчитываем, что благодаря началу работы фонда «Круг добра», созданного указом Президента РФ, эта заявка будет выполнена, и все дети получат лечение, – отметили в краевом Минздоаве.