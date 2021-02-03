Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 февраля 2021: пандемия отступает

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 февраля 2021 года.

Уже пятый день в Краснодарском крае фиксируется менее 190 новых случаев заболевания инфекцией. По последним данным, в регионе 183 зараженных. Всего с начала пандемии на Кубани заболели COVID-19 34 044 человека.

- Сейчас 109 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 105 – на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – С начала пандемии 1506 человек в Краснодарском крае скончались от коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

- На Кубани впервые за много лет мы не выявлено ни одного случая заражения гриппом. Обычно к началу февраля эта инфекция выкашивала всех офисных работников и целые классы в школах, - говорит «КП» - Кубань» официальный представитель кубанского управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Больше всего эпидемиологи боялись, что COVID-19 вместе с гриппом нанесут мощный удар по организмам жителей Кубани. К счастью, опасения не подтвердились.

- Все меры вкупе сработали. И маски, и санитайзеры, и рециркуляторы, и бактерицидные лампы. Сейчас еще ждем дополнительного эффекта от прививочной кампании, - уточнила Ирина Воронкова.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 3 февраля 2021

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Коронавирус в Анапе 3 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.

Коронавирус в Сочи 3 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 25 человек.

Коронавирус в Геленджике 3 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 9 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 3 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены шесть инфицированных.

Коронавирус в Ейске 3 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у семи человек.