В Сочи на взлетной полосе аэропорта задержали неадекватного парня

пресс-службе Международного аэропорта Сочи

В Сочи неадекватный парень выбежал на взлетную полосу аэропорта. Инцидент произошел после 16 часов. Видео очевидцы разместили в соцсетях. На кадрах видно, что нарушителя задержали сотрудники службы авиационной безопасности.

- Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Нарушителем оказался 23-летний житель Владивостока. Сейчас выясняется, каким образом он проник на территорию.

Представитель пресс-службы уточнила, что по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего. Источник в полиции, куда передали мужчину, подтвердил, что он находился в неадекватном состоянии.

На гражданина составлен административный протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности.

- В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Запрещенных предметов у парня обнаружено не было. Материалы дела об административном правонарушении будут направлены в мировой суд Адлерского района для принятия решения.

Напомним, что в июле аэропорты Краснодара и Сочи эвакуировали после сообщений о минировании.

Оперативные службы вместе с кинологами прочесали территории аэропортов, проверили самолеты, также обследовали здания. К счастью, ни в Сочи, ни в Краснодаре подозрительных предметов не нашли.

Стоит отметить, что в Краснодаре это было уже второе сообщение о минировании за два дня. До этого из аэропорта эвакуировали около 800 человек, пять самолетов пришлось задержать. Но информация о наличии взрывчатых веществ на территории так же не подтвердилась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что иномарка в Сочи снесла ограждение аэропорта. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.