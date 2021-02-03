У бульдога, которого нашли умирающим на мусорке в Краснодаре, появилась новая семья

Первое знакомство Феникса с мамой. Фото: facebook.com/bulldogka

Волонтеры выбирали новую семью для бульдога Феликса, которому сполна досталось за год жизни, очень тщательно, они предъявляли целый список требований. И вот накануне пес уехал из приюта в новый дом.

Хозяйкой Феникса стала Кристина из Геленджика. Она уже создала для своего питомца аккаунт в Instagram. Там она делится фотографиями и видео из новой жизни бульдога и рассказывает о том, как о себя ведет, как себя чувствует и чем занимается.

- Сначала мы скажем огромное спасибо всем тем кто был с Феней в самые трудные минуты, кто помогал бороться за его жизнь и поддерживал команду! Работа проделана колоссальная, низкий поклон вам наши спасители. Сейчас Феня привыкает к новому дому и новой маме, вообще больше времени отлеживается в кровати, уж очень там мягко и тепло, - написали в первом посте в соцсетях новые хозяева.

Сейчас все члены семьи налаживают отношения и притираются друг к другу.

Напомним, что на одной из улиц Краснодара местные жители нашли умирающего английского бульдога в мусорном баке. Пес был крепко завязан в мешке и уже практически не подавал признаков жизни.

Неравнодушные жители отвезли пса к ветеринарам, где его стали выхаживать. Выяснилось, что бульдога зовут Буч, ему всего один год. Он был в шоковом состоянии и, по словам зоозащитников, находился под действием медицинских препаратов, которые используются при усыплении.

За неделю ветеринары поставили четвероногого на ноги, не переставая делать капельницы и давать необходимые препараты. Когда он шел на поправку, волонтеры решили поменять кличку собаке. Бульдог Буч стал Фениксом. Неравнодушные к судьбе спасенного бульдога люди решили, что эта кличка принесет ему удачу.

Лечение малыша длилось 21 день. Большую часть этого времени пёс находился между жизнью и смертью. Но история закончилась на счастливой ноте, а точнее, только начинается…