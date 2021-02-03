В Новороссийске предприятие общественного транспорта закупает «золотое» топливо

В аукционе указано 330 тыс. литров Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске государственное предприятие «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» объявило закупку топлива. Это ежегодная процедура, где суммы контракта составляют десяти миллионов рублей.

2021 год не стал исключением. Почти. МУП «МПТН» хочет купить 330 тысяч литров топлива. И ищет поставщика.

Смущает цена, которая указана в контракте: дизель по 51,09 руб и 92-й по 47,81 руб за литр. Это выше примерно на 4 рубля, если сравнивать с обычными заправками, которыми пользуются все автомобилисты.

Фото: скриншот с документа

ОТКУДА ТАКАЯ ЦЕНА?

Согласно закону, прежде, чем выдвигать какую-то начальную цену, необходимо запросить цены от трех разных поставщиков. Предприятие сделало это. Им дали три цены: 49,08, 55,63, 48,55 рублей за литр дизельного топлива и 47,12, 50,16, 46,15 рублей за литр 92-го. Разумеется, нигде таких цена на обычных заправках вы не найдете.

Итоговой ценой стало среднее арифметическое из трех предложений по каждой позиции.

Возникает вопрос: неужели бюджетное предприятие будет покупать «золотое» топливо?

Здесь можно было бы подумать, что включена еще и доставка горючего в какую-то конкретную точку, но нет. В договоре написано:

«Место поставки товара:

- муниципальное образование город Новороссийск;

- Поставщик обязан обеспечить возможность получения товара Заказчиком на АЗС расположенных на трассах краевого, республиканского, областного и федерального значения на территории Российской Федерации, с расположением на расстоянии не более 150 километров, между АЗС на которых Поставщик обеспечивает получение товара Заказчиком.

Поставка товара осуществляется Поставщиком на АЗС с использованием пластиковых топливных карт».

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ

Мы связались с руководством МУП «МПТН».

- Почему такая большая цена, ведь на любой обычной заправке топливо стоит намного дешевле?

- Цена получилась из трех коммерческих предложений, которые мы получили, - объясняет директор МУП «МПТН» Станислав Калинин.

- И вы будете по этой цене покупать?

- Это торги. Те суммы, что вы назвали, являются «отправными точками». От них цена идет вниз. Вероятно, цена будет ниже.

- Вас самого такая стоимость топлива не смущает?

- Мы работаем по закону.

- А в прошлом году, по какой цене покупали?

- По 41,5 рублей за литр.

Согласно документам, аукциона, эта стоимость и была указана, как начальная. То есть, на торгах, она не уменьшилась ни на копейку.

Если сравнить «стартовые» цены контракта, то за год стоимость дизельного топлива возросла почти на 10 рублей, а 92-го бензина более, чем на 6 рублей.

Прокуратура Краснодарского края заинтересовалась документацией данных торгов и обещала разобраться.

- Прокуратура проводит проверку указанной информации, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.