Одной заразой меньше: из-за коронавируса на Кубани перестали болеть гриппом

И коронавирус слабеет

В Краснодарском крае пандемия пошла на спад. По крайней мере, такие выводы можно сделать, проанализировав цифры последних трех дней. Впервые за несколько месяцев они не растут, а даже немного снижаются.

- У нас вспышек не было. Резкого роста - тоже. Потому все очень плавно, - поясняют в кубанском управлении Роспотребнадзора.

И пока не решаются назвать такую тенденцию выходом на плато.

К слову, борьба с эпидемией, конечно, очень затянулась. Но есть, оказывается, в ней ощутимые плюсы.

Так, к примеру, конец января и февраль всегда были очень тревожными для эпидемиологов. В это время регион накрывала эпидемия гриппа. Конечно, эта инфекция неплохо изучена и методы борьбы с ней, в отличие от ковида, известны. Но выкашивала из рабочего/учебного процесса десятки людей регулярно.

- В этом году мы не обнаружили ни одного случая заболевания гриппом. Все меры вкупе сработали. И маски, и санитайзеры, и рециркуляторы и бактерицидные лампы. А сейчас мы ожидаем дополнительного эффекта от прививочной кампании, - говорят "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.

КСТАТИ

COVID слабеет

Массовая прививочная кампания от коронавируса в Краснодарском крае в разгаре. Сейчас уже в регионе все устроено так, что получить укол иммунитета можно без похода в поликлинику. Для многих именно это было психологическим барьером. В Краснодаре работает четыре мобильных пункта вакцинации - рядом с торговым центром «Красная Площадь», на третьем этаже ТРЦ, на Главной городской площади и в центре медпрофилактики по адресу Трамвайная, 5.

- Каждому сделавшему прививку выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины, - сообщает региональный минздрав.

Ожидается, что о наличии вакцины (ее доставляют в регион партиями из-за особых условий хранения) жителей Кубани будут информировать. А в сельской местности организуют подвоз желающих привиться к пункту вакцинации. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.