Людмила Воронина: Город должен помогать интеграции «понаехов»

Людмила Воронина Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

О ее будущем спорили учителя литературы и математики сельской школы в Сибири. Мама не разрешила идти в актрисы, с журфаком не заладилось, а судьбу определила случайность. Отличница стала студенткой экономического факультета Томского университета. Распределилась на завод и поступила в аспирантуру московского вуза. В Институте народного хозяйства им. Плеханова и осталась преподавать.

В 91-м году вслед за мужем Людмила Анфимовна приехала в Краснодар. Защитила докторскую, преподает на кафедре мировой экономики, помогает начинающим предпринимателям.

В программе мы узнали, насколько строгий Воронина педагог, консультант и клиент. Профессор ответила на вопросы, каким экономистам доверяет, актуальны ли еще Карл Маркс и Адам Смит, а также почему не читает лекции по бумаге и сколько у нее учеников. Рассказала, почему немцы поразились ее методу преподавания, и кто был соседом в Гарварде. Какие секреты ведения кубанского бизнеса доктор наук раскрывает «понаехам». А еще мы говорили о молодежи, о театре и о сибирской кухне.

Тайм-коды

00:46 – представление гостьи

01:32 – про малую родину в Томской тайге

02:42 – откуда интерес к журналистике

03:45 – «актриса народного театра»

05:08 - «как победила» учительница математики. Экономфак

06:36 – влюбилась в профессию на первом курсе

07:24 - как попали в Краснодар; кубанские станицы

08:05 – балачка и как отличить свеклу винегретную от борщевой

08:40 - рубрика «Так отож!»: что такое халоша?

09:10 – что преподает Воронина на кафедре мировой экономики

10:00 – «актриса на лекциях»

11:00 - вопрос от слушателя: кто сейчас лучший экономист

13:00 – преподавание за границей

13:46 – консультирование предпринимателей в центре господдержки

14:38 – вопрос от слушательницы: почему КубГУ не снизил цены во время пандемии

15:52 – почему профессор против бизнес-планов для начинающих

17:26 – много ли «понаехов» среди тех, кто начинает бизнес на Кубани. Особенности регионального бизнеса – «сначала родились «понты»

18:27 – вопрос от слушателя: умнее ли нынешние студенты?

19:45 – чего не хватает сегодняшней молодежи? Зацикленность на деньгах

21:33 – влияние пандемии на образование

23:12 – как улыбчивая Воронина умеет критиковать

24:49 – вопросы слушателя: 1. Актуальны ли сегодня Карл Маркс и Адам Смит? 2. Срок окупаемости Дворца Путина и не скинут ли его на баланс края?

26:46 – историческая рубрика «Любо знаты»: падеж скота у казаков лютой зимой 1845

27:52 – делает ли замечания экономист Воронина как клиент? Про гибридное обслуживание

29:38 – путешествия для вдохновения. Соловки.

30:43 – про Индию, аюрведу и православие.

31:40 – вопрос слушателя: как оценить Ленина?

32:48 – вопрос из чата: что такое коронавирус? Последствия для экономики

34:29 – ответ на вопрос мини-викторины

34:51 – почему лучше жить в Краснодаре. «Задушить в объятиях»

36:20 – любимые места в Краснодаре

37:01 – подсказки для менеджмента в городе. Как интегрировать «понаехов»

38:40 – любимые театры и любимая актриса Дарья Женихова

39:28 – предпочтения в кухне. Сибирские пельмени с фаршем из пяти видов мяса

40:06 – музеи, галереи. Талантливые люди и талантливые посиделки

41:10 – скольких людей проконсультировала доктор экономических наук. Особенности профессора Ворониной

43:08 – ученики, которыми хочется хвастать

44:32 - про окрошку