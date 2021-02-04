«Осужденная за гибель малыша врач продолжала лечить детей»: педиатра оставили на работе из-за дефицита кадров

Медика уволили только после запроса "Комсомолки". Фото врача-педиатра из соцсетей.

Сюзанна и Феликс Читчиян с тяжестью вспоминают события, ворвавшиеся в их жизнь два года назад. Тогда они приехали из Тихорецка на новогодние праздники к бабушке в поселок Парковый – это в нескольких километрах от их родного города. С собой, конечно же, взяли детей – 2-летнюю Каролину и ее старшего брата Глеба, которому тогда было четыре года. Праздничные каникулы, которые планировалось провести веселыми посиделками в кругу семьи, оказались черной полосой, высеченной в памяти родителей.

Семья всегда была вместе на всех праздниках. Фото из личного архива.

- Каролина почувствовала себя плохо в новогоднюю ночь, у нее поднялась температура. Я грешила на поздние зубы – от жара страдают практически все детки в этом возрасте, так было и с Глебом (старший сын, - авт.). Когда столбик на термометре не падал в течение трех дней, я очень запереживала, - вспоминает первые дни, которые привели к трагедии, Сюзанна.

В первых числах января поликлиники не работали, а для «скорой» - стандартный случай, - подумала тогда Сюзанна, схватила малышку и старшего брата Глеба и повела к педиатру 4 числа. Уже тогда, забегая вперед, ребенку нужна была госпитализация, но врач не увидела в состоянии девочки ничего серьезного.

- Мы поехали в ближайшую детскую консультацию, потому что были в гостях у бабушки, а ехать по прописке – далеко. Нас приняла врач-педиатр Елена Багиян, о ней как о специалисте хорошо отзываются местные жители. Послушав Каролину, она назначила антибиотики и сироп от кашля, - делится мама.

Каролина со старшим братом. Фото из личного архива.

Лечение не принесло результатов. Через два дня Сюзанна снова отправилась с малышкой в больницу. Там ей назначили уколы и также отпустили. Через два дня и инъекции не помогли, девочка стала задыхаться и попала в реанимацию Тихорецкой ЦРБ - рентгеновский снимок показал пневмонию и отек легкого.

- У меня было ощущение, что врачи бросили все на самотек, и мы были ненужными. Мы лежали в тихорецкой реанимации, там Каролине поставили капельницу. Но рядом даже медсестер не было. Когда я выходила в коридор и говорила о том, что нужно сменить ее, меня ругали за то, что я высовываюсь из палаты, - со слезами вспоминает Сюзанна.

Новостей в это время под окнами ждали папа и дедушка Каролины. Они несколько часов стояли на улице на морозе, чтобы услышать от медиков – «девочка справится». Но не дождались.

- Днем сказали, что нас переводят в Краснодар. Мы ехали в «скорой», я держала на руках Каролину и слышала, как она задыхается, - рассказывает Сюзанна.

Ребенок умер в краснодарской больнице этой же ночью, Каролину не смогли спасти из-за осложнений. Врачи сказали, что малышка «сгорела» за неделю от тяжелого сепсиса. Через два дня после смерти двухлетнюю Каролину похоронили на кладбище в Тихорецке, откуда она родом.

Малышка всегда была активной и улыбчивой, даже во время болезни

Прошло два года, а судебные тяжбы, которые возвращают родителей к тяжелым событиям, продолжаются. Семья Читчиян подала иск на больницу о возмещении морального ущерба, впереди им предстоит пережить еще несколько заседаний.

К смерти привела халатность

Но суд уже нашел виновного в смерти двухлетней Каролины - это врач. За халатность осуждена педиатр – 39-летняя Елена Багиян. Именно она была первой, к кому привезли ребенка. Из материалов дела следует, что врач должна была госпитализировать девочку с быстро развивающейся пневмонией, а она просто лечила затяжную простуду.

В приговоре выведено: «Суд установил, что Багиян совершила причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Медик признала вину. С выводами всех проведенных экспертиз, в рамках уголовного дела, согласна».

Выдержка из приговора. Больница просила суд не лишать врача, работать медиком, из-за дефицита кадров.

А вот врача из тихорецкой больницы, которая также через два дня отправила маму с ребенком домой, следствие в учет не взяло.

- Причастность другого медика не рассматривалась, потому что при расследовании было доказано, что неправильно поставленный диагноз Елены Багиян уже не изменил бы ситуацию с летальных исходом, - пояснил представитель семьи Станислав Абрамян.

Но осужденная педиатр продолжала лечить других детей.

- Суд принял во внимание ходатайство Тихорецкой ЦРБ дать Елене Багиян наказание, но при этом не лишать права занимать определенные должности, - добавил Абрамян.

Комментарий минздрава

На момент подготовки материала педиатр продолжала работать в детской амбулатории поселка Паркового, что подтверждали местные жители и сотрудники регистратуры. Но за время подготовки ответа от министерства здравоохранения Краснодарского края на запрос «КП» врач была уволена.

- Указанный в вашем запросе врач, являлся педиатром участковой амбулатории поселка Паркового и имел необходимую профессиональную подготовку для осуществления трудовой деятельности. В настоящее время трудовой договор с ней расторгнут, - прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Также в ведомстве добавили, что Тихорецкой больницей соблюдаются все нормы трудового законодательства, в том числе, у сотрудников запрашиваются справки о судимости или факте уголовного преследования. В ЦРБ руководитель рассматривает кадровые вопросы и применяет к врачам дисциплинарные взыскания.

Юридическое мнение

Медиков, причастных к смерти пациентов, в маленьких городах оставляют из-за дефицита кадров.

- Закон не предусматривает автоматическое расторжение трудового договора с врачом при совершении подобного преступления. Нет такого, что врач совершил халатность, и его выгнали. Если суд в приговоре не указал «лишить занимать определенные должности», то специалист может работать. Если рассуждать со стороны родителей погибших детей, то, конечно, это ненормальная практика - виновный врач продолжает лечить других малышей. Но есть и оборотная позиция – руководителей лечебных учреждений и других пациентов. Например, в районе один кардиолог, онколог или, допустим, тот же педиатр – такое бывает, если межмуниципальная больница, на три-четыре района. Уволят такого единственного специалиста после халатности. А кто тогда людей лечить будет, соберутся толпы жалующихся людей, которым нужна помощь? Поэтому в маленьких городах оставляют осужденных врачей из-за дефицита кадров, такие случаи редкие, это нетипичные ситуации, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» независимый юрист Александр Макаров.

ЧТО ХОРОШЕГО

Через год после пережитого стресса Сюзанне снова удалось забеременеть. 10 месяцев назад в семье родился сын Артем, который стал отдушиной после нелегкой чреды событий у Читчиян. А старшему сыну, Глебу, недавно исполнилось шесть лет.