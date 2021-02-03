Пассажирка такси затравила водителя с ДЦП, решив, что он пьян

Фото: скриншот YOUTUBE/ЗонтиК LIVE

Это видео сперва появилось по всех городских пабликах Краснодара, а потом его удалили. Не разобравшись, народ начал истерировать, мол, пассажиров в столице Кубани возят пьяные таксисты.

Женщина, которая записала ролик, ехала в тот день в этой машине. Когда ей не понравился водитель, она потребовала остановить авто, а шофера попросила на выход. И возле машины начала отчитывать его.

- Ты нормальный? Ты хорошо себя вел? Ты машину как ведешь? – говорит женщина на видео. – Что ты употреблял? Ты зачем употребляешь и людей возишь, скажи мне?

Молодой мужчина лишь разводил руками.

- Давай не будем. Я не прикалываюсь, – отвечает он. .

- Ты едешь, тебя штормит по дорогу. Понимаешь, я жить хочу. Меня дети дома ждут. Ты сейчас убьешь кого-нибудь по дороге. Не садись за руль, – добавляет женщина.

На этом видео обрывается. После того, как это видео появилось в сети, отреагировала таксомоторная фирма.

- Вчера вечером с водителем нашего таксопарка произошла неприятная ситуация. Его зовут Евгений. Он страдает ДЦП - хорошо слышит, но плохо говорит, - сообщили в фирме. - Женщина приняла водителя за наркомана по этой причине. На время разбирательств агрегатор даже заблокировал водителя в приложении.

На следующее утро Евгений приехал в таксопарк. Он сидел и плакал. Не мог объяснить, что произошло. Присылал ссылки на соцсети и показывал комментарии, в которых его оскорбляли.

- Знаете, у нас работают десятки таких парней. Они тихие и спокойные и никогда не употребляют алкоголь за рулем, потому что это их единственная работа. Люди с ДЦП имеют право на получение водительского удостоверения категории «В», - сообщили в фирме.

- Управлять транспортным средством не могут только люди с тяжелыми психическими заболеваниями. Остальные категории граждан, включая людей, страдающих ДЦП, имеют возможность получить удостоверение категории «В» и управлять транспортным средством с ручным управлением, которое было бы отмечено знаком «Инвалид» или «Глухой водитель, – сказали «КП» – Кубань» в ГИБДД.

А пользователи соцсетей, который сначала затравили водителя, теперь просят привлечь его пассажирку к ответственности за оскорбления.