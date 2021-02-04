Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 февраля 2021: одной заразой стало меньше

Коронавирус отступает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 февраля 2021 года.

Уже пятый день в Краснодарском крае фиксируется менее 190 новых случаев заболевания инфекцией. По последним данным, в регионе 185 зараженных. Всего с начала пандемии на Кубани заболели COVID-19 34 044 человека.

Борьба с эпидемией, конечно, очень затянулась. Но есть, оказывается, в ней ощутимые плюсы.

Так, к примеру, конец января и февраль всегда были очень тревожными для эпидемиологов. В это время регион накрывала эпидемия гриппа. Конечно, эта инфекция неплохо изучена и методы борьбы с ней, в отличие от ковида, известны. Но выкашивала из рабочего/учебного процесса десятки людей регулярно.

- В этом году мы не обнаружили ни одного случая заболевания гриппом. Все меры вкупе сработали. И маски, и санитайзеры, и рециркуляторы и бактерицидные лампы. А сейчас мы ожидаем дополнительного эффекта от прививочной кампании, - говорят "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 4 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 40 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 4 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.

Коронавирус в Сочи 4 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 25 человек.

Коронавирус в Геленджике 4 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 9 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 4 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены шесть инфицированных.

Коронавирус в Ейске 4 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у семи человек.