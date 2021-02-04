Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 февраля 2021: одной заразой стало меньше

Коронавирус отступает
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 февраля 2021 года.
Уже пятый день в Краснодарском крае фиксируется менее 190 новых случаев заболевания инфекцией. По последним данным, в регионе 185 зараженных. Всего с начала пандемии на Кубани заболели COVID-19 34 044 человека.
Борьба с эпидемией, конечно, очень затянулась. Но есть, оказывается, в ней ощутимые плюсы.
Так, к примеру, конец января и февраль всегда были очень тревожными для эпидемиологов. В это время регион накрывала эпидемия гриппа. Конечно, эта инфекция неплохо изучена и методы борьбы с ней, в отличие от ковида, известны. Но выкашивала из рабочего/учебного процесса десятки людей регулярно.
- В этом году мы не обнаружили ни одного случая заболевания гриппом. Все меры вкупе сработали. И маски, и санитайзеры, и рециркуляторы и бактерицидные лампы. А сейчас мы ожидаем дополнительного эффекта от прививочной кампании, - говорят "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 4 февраля 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 40 новых случаев заболевания.
Коронавирус в Анапе 4 февраля 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.
Коронавирус в Сочи 4 февраля 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 25 человек.
Коронавирус в Геленджике 4 февраля 2021
В Геленджике за последние сутки за минувшие 9 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 4 февраля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены шесть инфицированных.
Коронавирус в Ейске 4 февраля 2021
В Ейском районе коронавирус подтвердился у семи человек.